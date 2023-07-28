القبض على 6 عاطلين أثناء سرقة دراجة نارية وسيارة فى البساتين

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 6 عاطلين أثناء شروعهم في سرقة دراجة نارية وسيارة بمنطقة البساتين.

تعود البداية عندما تم ضبط 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، حال شروعهم فى سرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم (سيارة ملك أحدهم – فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية - له معلومات جنائية"، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

كما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حال شروعهما فى سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بأسلوب الجر، وتم بإرشادهما ضبط بعض الأجزاء المتبقية من السيارات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" وأمكن ضبطها.

كما تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى تقطيع السيارات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.