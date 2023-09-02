السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تسرق رواد المطاعم الشهيرة.. إحالة فتاة البساتين لمحكمة الجنح بسبب سرقة الهواتف

محكمة
محكمة

أصدرت نيابة الجمالية، قرارا يقضي بإحالة فتاة متهمة بسرقة الهواتف المحمولة من المطاعم الشهيرة والمواصلات العامة، إلى محكمة الجنح وجاري تحديد أولى جلسات محاكمتها.

وأقرت الفتاة المتهمة بالسرقة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق المختصة،  حيث أوضحت انها متخصصة فى سرقة الهواتف المحمول من المواطنين عن طريق المغافلة.

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وتابعت الفتاة في اعترافاتها عن أنها تقوم باستقلال المواصلات العامة ثم تغافل المواطنين وتسرق هواتفهم، وأنها أيضا تدخل إلى المطاعم مرتدية أشيك الملابس، وتغافل الزبائن وتسرق هواتفهم المحمول بنفس الإسلوب، وتقوم ببيعها لعميلها سيء النية بثمن بخس لكونه يعلم أنها من متحصلات السرقة.

وأقرت الفتاة بارتكابها 3 حوادث سرقة بنفس الإسلوب والطريقة من المواصلات والمطاعم الشهيرة.

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كان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطار من اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد ضبط فتاة مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين حال ترددها على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الجمالية لعرض "هاتف محمول" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

 وبمواجهة المتهمة أمام ضباط مباحث القاهرة أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" واعترفت بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب .

كما قامت عن طريق إرشادها بضبط الهاتفان المستولى عليهما بمسكنها ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف , واتهموها بالسرقة. 

فتاة الجمالية فتاة تسرق مبحث القاهرة محكمة الجنح اللواء أشرف الجندي اللواء محمد عبدالله

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