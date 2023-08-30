حبس 4 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة السيارات

بأسلوب "الضغط على الكابوت"

قررت نيابة 15 مايو والتبين، حبس 4 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "الضغط على الكبوت" 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة 15 مايو وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب"الضغط على الباب وتوصيل الأسلاك" واعترفا بارتكاب (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئي النية" (شخصين - مقيمين بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها، وبعض أجزاء من السيارات المستولى عليها.