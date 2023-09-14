وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1588 لسنة 2023 بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية موضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

قرار وزاري

وجاء قرار الجريدة الرسمية: يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم باسل أحمد حسين أحمد نجم وآخرهم السيد وآخرهم محمد عصام حسين عبداللطيف، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

إسقاط الجنسية المصرية عن 9 أشخاص

وفي سياق متصل، تم إسقاط الجنسية المصرية عن 9 أشخاص، حيث نص القرار رقم 46 لسنة 2023 على إسقاط الجنسية المصرية عن الآتية أسماؤهم، لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، وهم:

- سمية جمال الدين أحمد عبدالرحيم عبدالرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 1994/11/23.

- عبدالرحمن جمال الدين أحمد عبدالرحيم عبدالرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 1996/1/1.

- أحمد جمال الدين أحمد عبدالرحيم عبدالرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 1998/8/16.

- عبدالعزيز جمال الدين أحمد عبدالرحيم عبدالرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 1999/8/8.

- أسامة جمال الدين أحمد عبدالرحيم عبدالرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 2002/8/12.

كما نص القرار رقم 47 لسنة 2023 على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد سليمان عودة التلباني - من مواليد ليبيا بتاريخ 1977/3/22 (فلسطيني الجنسية أصلًا)، لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 على إسقاط الجنسية المصرية عن محمود عبدالقادر محمد محارب من مواليد فلسطين بتاريخ 1975/3/3 فلسطيني الجنسية أصلًا، لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي حمل رقم 1581 لسنة 2023 والخاص بدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، بإبعاد عارف محمد كبة سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.