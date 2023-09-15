الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مباحث عين شمس تكشف لغز السطو المسلح على سيارة شركة توريد

المتهمون
المتهمون

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن في ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي بالإكراه من مندوب شحن بالقاهرة في منطقة عين شمس.

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تلقى اللواء عمرو إبراهيم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بشأن شكوى من مسئولي أحد مكاتب التوريد بدائرة القسم.
وعلى الفور، انتقل الرائد سعد أسامة، معاون مباحث عين شمس، وقوة أمنية مرافقة له، إلى مكان الحادث، وبعد الفحص تم التقابل مع مندوب شحن بإحدى الشركات للدفع الإلكتروني، المقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، واتضح أنه بعد تحصيله مبلغًا ماليًا لتوريده بمقر الشركة المشار إليها بالمكتب المذكور في البلاغ، فوجئ بقيام 3 أشخاص وبحوزتهم سلاح ناري وسلاح أبيض باستيلائهم على المبلغ المالي وهاتفه المحمول.

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بعد الفحص والتحريات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 4 أشخاص، واحد منهم مندوب في نفس الشركة، ولديه معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون في نطاق القسم. وبعد تنظيم الإجراءات، تم القبض عليهم وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش، ومبلغ مالي، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية تعود إلى أحدهم وتم استخدامها في ارتكاب الجريمة، وسكين، وهاتفين محمولين يخصان المجني عليه. وعند مواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة على النحو المذكور، وأحدهم قرر ارتكاب الجريمة بسبب معرفته بأوقات توريد الأموال لشركة التوريد التي تقع في مكان الجريمة واتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة كما ذُكر، وعند مواجهة باقي المتهمين، أكدوا هذه الإقرارات. 

وبعد استدعاء المجني عليه، تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي ستتولى التحقيقات.

اللواء أشرف الجندي عين شمس اللواء عمرو إبراهيم مدير مباحث قسم شرطة عين شمس مباحث عين شمس معلومات جنائية

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