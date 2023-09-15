الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

15 قرار غلق و40 إنذارًا لمنشآت طبية في حملة مكبرة بالقليوبية

حملة مكبرة على المنشآت
حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة فى القليوبية

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حملة موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق محافظة القليوبية بمشاركة إدارات العلاج الحر على مستوى المحافظة  لمراجعة كل التراخيص ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح والاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة لتشغيل المنشآت الطبية الخاصة حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.

وشملت الحملة الصحية المكبرة، بمشاركة عدد من قيادات مديرية الصحة بمحافظة القليوبية المرور على 192 منشأة طبية خاصة منها 5 مستشفيات و48 مركزًا طبيًا وعيادات تخصصية و139 عيادة خاصة ومعمل تحاليل وتضمنت أيضًا المرور على إحدى المستشفيات الخيرية بالعبور، والتي تعد من كبرى المستشفيات بمنطقة الشرق الأوسط المتخصصة في استقبال حالات الحروق.

وتم الفحص والتفتيش ومراجعة كل الخدمات التي تقدمها المستشفي من جناح العمليات والعناية المركزة وغرف الإقامة والتعقيم المركزي والمغسلة والمطبخ والأكسجين والمولدات وتابعت اللجنة كل الإجراءات الطبية المقدمة ومدى مطابقتها للاشتراطات.

وأسفرت الحملة الموسعة من العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة القليوبية، عن تنفيذ عدد 15 قرار غلق لمنشآت تدار بدون اجراءات تراخيص وتم إصدار عدد 40 إنذار لمنشآت طبية لتلافي السلبيات وجارٍ إصدار عدد 18 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص.

وأكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة فى محافظة القليوبية،  أنه لا تهاون مع أي مخالفة تمس مريض القليوبية وأن الحملات التي تشنها إدارة العلاج الحر مستمرة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي القليوبية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،  أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من كل الإدارات الطبية للمرور اليومي على المستشفيات التابعة للمحافظة والوحدات الصحية داخل القرى والمنشآت الطبية الخاصة للتقييم ومراجعة اشتراطات التشغيل داخلها من أجل ضمان تقديم خدمة طبية وصحية أفضل. 

حملة مكبرة صحة القليوبية حمودة الجزار محافظة القليوبية منشآة صحية

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