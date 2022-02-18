«صحة القليوبية» تحصر احتياجات قرى المرحلة الثانية من «حياة كريمة» بالمحافظة

عقد الدكتور خالد عبد الغنى مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، اجتماعا مع قيادات مديرية الصحة لمناقشة وحصر الاحتياجات والإعدادات اللازمة لبدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والتي تضمن مراكز طوخ والخانكة وقليوب لتنفيذ المرحلة الثانية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على توفير بيانات دقيقة عن جميع المنشآت الطبية وحالتها الإنشائية واحتياجاتها من التطوير، والقرى المقدم لها الخدمات وعدد السكان التابع لكل مدينة وذلك لوضع خططه مناسبة للتطوير حسب كل مكان واحتياجاته.

وأوضح مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، فى تصريحات صحفية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، تمثل شهادة ميلاد جديده للقرية وتهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي لهم، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وخلق حالة من الثقة بين المواطن والدولة التي أخذت على عاتقها النهوض بالريف المصري وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيه.

و أضاف "عبد الغني" أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم مشيرا إلي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولى للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، ومؤكدا على الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزارة الصحة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.