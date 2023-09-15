القبض على تاجري هيدرو بحوزتهما 3 كيلو في بدر

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت رئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو.

تلقى اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث بدر يفيد ضبط (شخصين- مقيمان بالدقهلية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جـــــرام – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهمـــا اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين للتواصل بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الإتجار في المخدرات

ينص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وصولًا إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولكنها لا تتجاوز 500 ألف جنيه مصري في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وتنص المادة 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لتفاصيل الدعوى، ويمكن زيادة العقوبة إذا كانت هناك حيثيات مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التأثير أو طبيعية، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه مصري. ويتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات في المادة 39 من قانون العقوبات، حيث يُعاقَب بالحبس لمدة سنة ويُفرض عليه دفع غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تتجاوز 3 آلاف جنية مصري إذا تم القبض عليه في مكان مخصص لتعاطي المخدرات، وتزداد العقوبة بالضعف إذا كانت المواد المخدرة هيروين أو كوكايين.

تُؤثِّر كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، حيث يُفرض عقابٌ أشد على تجار مُدمَّني الكوكايين وغيرها من المخدرات.