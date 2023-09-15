الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ليل وناي وقمر" علي طاولة مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية الثلاثاء

غلاف الرواية
غلاف الرواية

يناقش مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية،  في أمسيته والتي تعقد في تمام السادسة من مساء الثلاثاء المقبل 19 سبتمبر الجاري،  رواية "ليل وناي وقمر" الصادرة عن دار غراب للنشر  للكاتبة الروائية ريم أبو عيد، وذلك بالحضور الفعلي وأيضًا أونلاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة الأوديتوريوم.

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ويتناول الرواية بالنقد والنقاش والتحليل كل من الناقد السعودي دكتور أيمن محمد منير، الكاتبة السكندرية رضوي جابر، الناقد العماني سعيد السيابي، ويدير الأمسية الناقد منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

نبذة عن الكاتبة ريم أبو عيد

والكاتبة ريم أبو عيد، عضو اتحاد كتاب مصر. صدر لها عدد من الإصدارات والمؤلفات الأدبية، نذكر من بينها: رواية "متروبول.. أنشودة الزمان والمكان" والصادرة عن دار الجمل عام 2017 ــ رواية "على هامش العاصفة" وصدرت في العام 2016  ــ رواية "سان ستيفانو"، وصدرت عن دار جولدن بوك للنشر عام 2019.

 بالإضافة إلى دواوين شعرية منها: "ذات حلم"، "امرأة فوق العادة"، "حالة هذيان"، "كونشيرتو الحب والمطر"، وكتاب وثائقي تحت عنوان "على اسم مصر"، ورواية “ليل وناي وقمر” وغيرها.

 

رواية “ليل وناي وقمر”

وكانت رواية “ليل وناي وقمر”، قد صدرت العام الماضي 2022، عن دار غراب للنشر والتوزيع، وتدور أحداثها في أجواء رومانسية عاطفية، بين الراوي مراد، وبطلة الرواية “ناي”، من خلال المزج بين ملامح سرد القصة القصيرة، والسرد الروائي.

 

ومما جاء في رواية “ليل وناي وقمر”، للكاتبة ريم أبو عيد نقرأ: “انفصل مراد تمامًا عن العالم الخارجي، وأطلق العنان لقلمه الرصاص كعصفور صغير يرفرف بجناحيه كيفما يشاء في سماء الورقة البيضاء، يتنسم هواء الحرية من جديد بعد زمان طويل من الأسر كأن روحًا قديمة تلبّسته، روحًا كان يتوق إلى استعادتها، لتعيده إلى ذاته التي افتقدها وفقدها ذات يوم كئيب، ظل مستغرقًا بكل كيانه في رسمها، حتى استكان العصفور الصغير بين يديه بعد ساعات طوال، عزفت دقات قلبه لحنًا سخيًا مخضبًا بالفرح، بعدما أطل وجه ناي أخيرًا من سماء الورقة كما يطل القمر على العاشقين في ليلة حالمة.”  

ليل وناي وقمر علي طاولة مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية الكاتبة ريم أبو عيد رواية متروبول كتاب علي اسم مصر رواية علي هامش العاصفة دار غراب للنشر ديوان ذات حلم

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