كاتب صحفى: تنمية الصعيد من أهم أولويات القيادة السياسية (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب إنه على مدار العشر سنوات الماضية شهدنا وضع الصعيد والاهتمام بالتنمية والبناء فيه على رأس أولويات الدولة المصرية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى الاهتمام بكل ما يحدث من التنمية الشاملة في الصعيد، سواء التنمية الاقتصادية أو التنمية السياحية، وأيضًا الاهتمام بالمحافظات التي لها خصوصية سواء في الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الصناعي.

الدولة تقوم بتنمية متكاملة في الصعيد تراعي الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي

وأضاف يعقوب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية تقوم بتنمية متكاملة في الصعيد تراعي الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي، بجانب إنشاء 14 مدينة جديدة في الصعيد، خاصة التي تراعي الظهير الصحراوي، وإيجاد فرص عمل للشباب.

التنمية في الصعيد تشهد طفرة غير مسبوقة

وأوضح الكاتب الصحفي أن التنمية في الصعيد تشهد طفرة غير مسبوقة من خلال ضخ استثمارات بـ1.8 تريليون جنيه، والارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي شهدت في مرحلتها الأولى إعطاء الأولوية لتنمية محافظات الصعيد، من خلال توفير فرص عمل، وتوفير حياة كريمة للأهالي، ودعم المرأة، والتنمية المستدامة التي تراعي حق الأجيال المقبلة في الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الصعيد يشهد استثمارات عديدة في شرق العوينات وتوشكى، ومحطات الطاقة الشمسية، وإنشاء مجمعات للصوب الزراعية للمحاصيل المهمة، ومشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تراعي عنصر التدريب للشباب، وتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة التي تراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية.