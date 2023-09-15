24.9 مليار جنيه مخصصات تنمية الصعيد خلال 2023/ 2024 «فيديو»

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد مخصصات تنمية الصعيد خلال 2023/ 2024.

مخصصات تنمية الصعيد خلال 2023/ 2024:

- تم تخصيص نحو 24.9 مليار جنيه لمحافظات وسط الصعيد.

- بنسبة 34.9% من إجمالي الاستثمارات المخصصة للصعيد.

- تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط.

- إنشاء ورصف طرق حيوية وشبكات طرق وخطوط اتصالات.

- استكمال طريق العائلة المقدسة وإنشاء 400 قرية كظهير صحراوي.

- تنفيذ البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بأسيوط.

- تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة الوادي الجديد.

- إنشاء ورصف 14 كم طرق بالواحات البحرية بالوادي الجديد.

- إنشاء ورصف محور ربط بين تنيدة بالداخلة ومنفلوط بأسيوط 300 كم.

- استكمال إنشاء ورصف محور الفرافرة – ديروط بطول 285 كم.