بينها "القوى الناعمة الصينية" بالمركز الثقافي.. أجندة الدستور الثقافية

القوى الناعمة الصينية ودورها في توثيق العلاقات الصينية المصرية، واحدة من الأمسيات الفنية والثقافية التي يذخر بها اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة "الدستور" الثقافية.

في السادسة مساء، تعقد بالمركز الثقافي الصيني، بمقره الكائن بشارع ابن بطوطة بالهرم، أمسية ثقافية تحت عنوان “القوي الناعمة الصينية ودورها في توثيق العلاقات الصينية المصرية”، والتي يحاضر فيها كل من دكتور علي عجوة، الأستاذ بقسم العلاقات العامة والعميد الأسبق لكلية الاعلام جامعة القاهرة ــ دكتورة هبة صادق الحلو، دكتوراة العلاقات المصرية الصينية كلية الإعلام جامعة القاهرة. ويدير الأمسية دكتور الصاوي أحمد مؤسس الصالون الثقافي الصيني.

ــ ما بين درويش وبيومي بجزويت الإسكندرية

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ تعقد بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ندوة بعنواند “مابين بيومي ودرويش”، وذلك ضمن احتفالات المركز بمئوية فنان الشعب سيد درويش، ويحاضر في اللقاء الباحث السينمائي محمد أمين.

ويتناول اللقاء حول الإسهامات الفنية الموسيقية التي قدمها سيد درويش خلال ثورة 1919 وكيف ساهم في تأجيج مشاعر المقاومة الوطنية ضد المحتل الإنجليزي. كما يتطرق اللقاء إلي مساهمات المخرج محمد بيومي والذي شارك هو الآخر في ثورة 1919 بعرض صور سينمائية عن زعيم الأمة سعد زغلول.

وعقب اللقاء تعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية القصيرة وهي: “فن مقامة الاحتلال” من إخراج نور بسطاويسي، والفيلم مدته 15 دقيقة، كما يعرض فيلم “أصوات مريعة” إخراج فيليب رزق، وتبلغ مدة الفيلم 16 دقيقة.

ــ أم كلثوم تحيي مئوية سيد درويش

وفي الثامنة مساء، تحتضن خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية ــ حفل فني غنائي، والذي تحييه فرقة أم كلثوم للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، وذلك في إطار احتفالات دار الأوبرا بمئوية فنان الشعب سيد درويش.

يتضمن برنامج الحفل باقة متميزة ومختارة من أعمال فنان الشعب سيد درويش بالإضافة إلي أعمال غنائية من زمن الفن الجميل منها ألف ليلة وليلة،موشح منيتي عز إصطباري، والله تستاهل يا قلبي، غني لي شوية، عيني بترف، عايز جواباتك وغيرها ومن أعمال سيد درويش زوروني كل سنة مرة، خفيف الروح، يا ورد علي فل وياسمين، شد الحزام، أنا المصري، أنا هويت.

والحفل أداء كل من: مصطفي عبد الناصر، فاطمة مثني، محمد حربي، لميس أمين، يحيي عراقي، أسماء الجمل ،سيد رزق، أحمد عبد العزيز، أحمد جمال، مريم هاني، حسام حسني ويشارك بالحفل عازف القانون دكتور جمال عبد المنعم.

ــ نور النبي في قبة الغوري

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء، يقيم مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل للإنشاد الديني والذي تحييه فرقة "نور النبي" للإنشاد الديني، حيث تقدم باقة من القصائد الصوفية التراثية.

تأسست الفرقة في يناير 2018 بقيادة المنشد عبد الله بكير الصديقي الشاذلي لتعريف التراث الصوفي ويتضمن البرنامج أشهر الابتهالات لكبار الشعراء.

ــ “قصاقيص 2” بمكتبة مصر الجديدة

وفي السابعة والنصف مساء، يستقبل مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، العرض المسرحي “قصاقيص 2”، والذي تقدمه فرقة بانوراما المسرحية.

“قصاقيص 2” من نتاج ورشة بانوراما المسرحية، تمثيلاُ و تأليفاً و إخراجاً، بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة.