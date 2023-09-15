الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى: الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لوصول القوافل للمستحقين

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

تحدث الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، عن دور برامج الحماية الاجتماعية في تطوير حياة المواطنين في صعيد مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم كل ما تستطيع للمواطن المصري.

وقال محسب خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل وصول القوافل للمستحقين، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية تتضمن العديد من التخصصات مثل الجلدية، الأسنان، رمد، والكشف المبكر عن السرطان المبكر للسيدات.

 

أيمن محسب: ما حدث في حياة كريمة حلم كبير جدًا

وأكد أن ما حدث في حياة كريمة حلم كبير جدًا، مشيرًا إلى أنه بوصول المبادرة للنجوع والقرى كانت النتيجة وصول جميع الإمدادات التي تحتاجها.

وتابع: "لم تكن هناك حياة حقيقة في العديد من القرى والنجوع، وبعد حياة كريمة أصبحت الخدمات في القرى والنجوع أكثر من الموجودة في المراكز نفسها".

حياة كريمه مبادرة حياة كريمة أيمن محسب صباح الخير يا مصر برامج الحماية الاجتماعية الدكتور أيمن محسب

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