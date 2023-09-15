الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لأهميته كمحصول استراتيجي

رئيس "صندوق الموازنة الزراعية": إجراءات لتشجيع الفلاح على زراعة الذرة الشامية

ممدوح السباعي
ممدوح السباعي

أكد الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتشجيع الفلاحين على زراعة الذرة الشامية، لكونها محصولا متعدد الأغراض، سواء كمدخلات في صناعة الأعلاف أو في صناعة الزيوت، أو لتوفير العملة الأجنبية ودعم صناعة تربية الدواجن والماشية وإنتاج اللحوم الحمراء والحد من ارتفاع أسعارها.

 أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية

وقال رئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الذرة الشامية تعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، حيث تعتبر المكون الأساسي لصناعة الأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيواني وبعض الصناعات الغذائية.

وأضاف "السباعي" أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في إنتاج المنتجات المتنوعة لهيئة صندوق الموازنة الزراعية، والتي تخدم جميع أنواع الزراعات المختلفة، وعلى رأسها الذرة الشامية، مشيرا إلى أن هذه المنتجات تشمل المخصبات الحيوية والمغذيات النباتية والمركبات الحيوية.

ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية والحد من تلوث البيئة

وأوضح رئيس الموازنة الزراعية أن منتجات الهيئة متوافرة للمزارعين بأسعار مدعمة، مثل المخصبات النباتية وبدائل الأسمدة ومحفزات نمو ومحسنات تربة، مشيرا إلى فوائد المخصبات الحيوية والتي من ضمنها ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية، والحد من تلوث البيئة، وزيادة الإنتاجية المحصولية والجودة العالية الخالية من الكيماويات.

السماد الحيوى يحسن من نمو النباتات ويمنع انتشار الأمراض

txt

الزراعة: تطبيق الزراعة التعاقدية بالتنسيق مع وزارة التموين

txt

في عيده الـ71.. وزارة الزراعة تبرز أبرز خدماتها للفلاح

كما أشار رئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن السماد الحيوي يحسن من نمو النباتات، ويمنع انتشار الأمراض، ويزيد من ازدهار النشاطات الميكروبية في التربة، ويحسن امتصاص التربة للماء وتهوية التربة، موضحا أن السماد العضوي مفيد من الناحية البيئية من خلال الاستغناء عن السماد الكيماوي ويقلل من كمية النفايات الزراعية.

الموازنة الزراعية الذرة الشامية توفير العملة الأجنبية تربية الدواجن صناعة الأعلاف

مواد متعلقة

الزراعة: تطبيق الزراعة التعاقدية بالتنسيق مع وزارة التموين

وزارة الزراعة تكشف جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي

الأكثر قراءة

مواطن ليبى: "دانيال" مسح سجلات عائلات بالكامل.. ومصر أروع مثال لـ"فزعة الأخوة"

شوهها ومزق جسدها قبل زفافها بشهرين.. "لص المنوفية" سرق "فرحة جهاد"

في 3 حوادث.. صعق طفل وغرق طالب ولعب الأطفال يسقط قتيلا بقنا

للاستماع للشهود.. غدا استكمال محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت

"فوى فوى فوى" يتصدر إيرادات الخميس فى ثانى أيام عرضه بالسينمات

وفد من كينيا يزور مدينة بدر لنقل التجربة العمرانية المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس