رئيس "صندوق الموازنة الزراعية": إجراءات لتشجيع الفلاح على زراعة الذرة الشامية

لأهميته كمحصول استراتيجي

أكد الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتشجيع الفلاحين على زراعة الذرة الشامية، لكونها محصولا متعدد الأغراض، سواء كمدخلات في صناعة الأعلاف أو في صناعة الزيوت، أو لتوفير العملة الأجنبية ودعم صناعة تربية الدواجن والماشية وإنتاج اللحوم الحمراء والحد من ارتفاع أسعارها.

أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية

وقال رئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الذرة الشامية تعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، حيث تعتبر المكون الأساسي لصناعة الأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيواني وبعض الصناعات الغذائية.

وأضاف "السباعي" أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في إنتاج المنتجات المتنوعة لهيئة صندوق الموازنة الزراعية، والتي تخدم جميع أنواع الزراعات المختلفة، وعلى رأسها الذرة الشامية، مشيرا إلى أن هذه المنتجات تشمل المخصبات الحيوية والمغذيات النباتية والمركبات الحيوية.

ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية والحد من تلوث البيئة

وأوضح رئيس الموازنة الزراعية أن منتجات الهيئة متوافرة للمزارعين بأسعار مدعمة، مثل المخصبات النباتية وبدائل الأسمدة ومحفزات نمو ومحسنات تربة، مشيرا إلى فوائد المخصبات الحيوية والتي من ضمنها ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية، والحد من تلوث البيئة، وزيادة الإنتاجية المحصولية والجودة العالية الخالية من الكيماويات.

السماد الحيوى يحسن من نمو النباتات ويمنع انتشار الأمراض

كما أشار رئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن السماد الحيوي يحسن من نمو النباتات، ويمنع انتشار الأمراض، ويزيد من ازدهار النشاطات الميكروبية في التربة، ويحسن امتصاص التربة للماء وتهوية التربة، موضحا أن السماد العضوي مفيد من الناحية البيئية من خلال الاستغناء عن السماد الكيماوي ويقلل من كمية النفايات الزراعية.