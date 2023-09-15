الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تُقل 840 سائحًا.. انطلاق 35 رحلة بالون طائر بالأقصر

البالون الطائر
البالون الطائر

شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تحليق رحلات البالون بصورة طبيعية مع تحسن فى حالة الطقس، وانطلقت فى السماء 35 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 840 سائحا من حول العالم، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم.

 الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول المشغلة للبالون الطائر

وتحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الطائر، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث تقوم الشركات المنظمة للرحلات البالون الطائر بالحفاظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، وتقدم الشركات دعمًا كبيرًا للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، خاصة وأن الرحلات تسهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

 انتعاش السياحة الصيفية في المحافظة رغم ارتفاع الحرارة

يذكر أن محافظة الأقصر، رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والذي قارب على 45 درجة مئوية، تستقبل أعدادًا كبيرة من السائحين، ما أدى إلى انتعاش السياحة الصيفية بها، وتعد رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة والبحر الأحمر كلمة السر، حيث تستقبل الأقصر أكثر من 80% من القادمين لشواطئ البحر الأحمر.

ويحتل السائحون من دولة إسبانيا المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالًا للسياح للأقصر خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم سائحو دولة فرنسا، ورغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالأقصر إلا أن التدفقات السياحية الوافدة من إسبانيا وفرنسا لم تنقطع.

وتلقت فنادق محافظة الأقصر حجوزات متعددة لإقامة أكثر من 50 مؤتمرًا محليًا وإقليميًا ودوليًا خلال فصل الشتاء المقبل، وكذلك الوقت الحالي، والذي من شأنه حدوث انتعاشة سياحية كبيرة للمدينة وتنويع لأنماط السياحة بمحافظة الأقصر بإضافة سياحة المؤتمرات والحفلات السياحية المتنوعة ضمن المنتج والمقصد السياحي والجو العام الذي يجد استمتاعًا وقبولًا من السائحين حول العالم.

بالون الاقصر محافظة الأقصر رحلات البالون حول العالم درجات الحرارة

مواد متعلقة

تضامن الأقصر توزع 144 رأس غنم وأعلاف لـ 72 أسرة مستحقة

محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء قافلة الأزهر الطبية بالشيخ زويد

الكشف الطبى للطلاب الجدد الملتحقين بكلية الفنون الجميلة بالأقصر

"أوقاف الأقصر" تعلن أسماء العمال المستوفين لأوراق تسلمهم العمل

رئيس مدينة الزينية بالأقصر يتفقد سير أعمال مشروعات الصرف الصحي

وقف أعمال وإزالة سملات خرسانية بدون ترخيص بمنطقة الفواخريه بالعريش

رئيس مدينة العريش يتابع الأعمال النهائية لرصف محور الفاتح الساحلي

في جولة تفقدية.. رئيس مدينة الأقصر يتابع حملات الإشغالات والنظافة

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": الجيش الصومالى يحبط هجومًا بسيارة ملغومة فى وسط البلاد

في ذكرى ميلاده.. نساء في حياة الراحل إسماعيل يس

قبل افتتاحهما رسميًا.. وضع اللمسات الأخيرة بمحطتى مترو إمبابة والقومية (صور)

هروب قائد سيارة تسبب في مصرع مواطن دهسا أمام سوق العبور

عاجل.. تحذيرات فى أمريكا من هجمات إرهابية مع قرب موعد انتخابات 2024

تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس