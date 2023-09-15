عمرو حسن: هناك تحسن فى مؤشرات انخفاض معدلات الإنجاب لكن لم يتم الوصول إلى المستهدف

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إنه في عام 1962م كان ميثاق العمل الوطني وحديثه عن خطورة الزيادة السكانية، لافتاً إلى أنه منذ عام 1962م حتى عام 2023م أي أكثر من 60 عام وملف الزيادة السكانية مطروح للنقاش.

وأضاف حسن خلال لقاءه ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية Dmc، أن هناك الكثير من الدول بدأت مع مصر في معالجة مشكلة الزيادة السكانية منذ الستينات، لكنها أغلقت هذا الملف منذ 15 أو 20 عامًا، مؤكدًا أن مصر متأخرة في علاج هذا الملف، حيث أننا ورثنا هذا الملف من الجيل الذي قبلنا، والجيل الذي قبلنا ورثها من الجيل السابق له، وبالتالي قد حان الوقت ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة أن نقول بأننا لن نورث هذا الملف للجيل الذي بعدنا.

معدلات الانجاب من 1980م - 2021م

وأوضح أن هناك تحسن في المؤشرات لكن لم يتم حتى الآن الوصول إلى المستهدف، لافتًا إلى أنه عام 1980م كان معدل الإنجاب الكلي ، أي متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم السيدة، كان 5.3، أي أن كل 10 سيدات ينجبون 53 طفل.

وأشار إلى أنه طبقاً لنتائج المسح الصحي الأخير لمصر 2021، انخفض معدل الانجاب من 5.3 إلى 2.85، أي أنه في عام 1980م ، كان كل 10 سيدات تنجب 53 طفل، الآن كل 10 سيدات تنجب 28 طفل.