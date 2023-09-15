الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو حسن: هناك تحسن فى مؤشرات انخفاض معدلات الإنجاب لكن لم يتم الوصول إلى المستهدف

انخفاض معدلات الإنجاب
انخفاض معدلات الإنجاب

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إنه في عام 1962م كان ميثاق العمل الوطني وحديثه عن خطورة الزيادة السكانية، لافتاً إلى أنه منذ عام 1962م حتى عام 2023م أي أكثر من 60 عام وملف الزيادة السكانية مطروح للنقاش. 

 

وأضاف حسن خلال لقاءه ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية Dmc، أن هناك الكثير من الدول بدأت مع مصر في معالجة مشكلة الزيادة السكانية منذ الستينات، لكنها أغلقت هذا الملف منذ 15 أو 20 عامًا، مؤكدًا أن مصر متأخرة في علاج هذا الملف، حيث أننا ورثنا هذا الملف من الجيل الذي قبلنا، والجيل الذي قبلنا ورثها من الجيل السابق له، وبالتالي قد حان الوقت ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة أن نقول بأننا لن نورث هذا الملف للجيل الذي بعدنا. 

 

معدلات الانجاب من 1980م - 2021م

وأوضح أن هناك تحسن في المؤشرات لكن لم يتم حتى الآن الوصول إلى المستهدف، لافتًا إلى أنه عام 1980م كان معدل الإنجاب الكلي ، أي متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم السيدة، كان 5.3، أي أن كل 10 سيدات ينجبون 53 طفل.

 

وأشار إلى أنه طبقاً لنتائج المسح الصحي الأخير لمصر 2021، انخفض معدل الانجاب من 5.3 إلى 2.85، أي أنه في عام 1980م ، كان كل 10 سيدات تنجب 53 طفل، الآن كل 10 سيدات تنجب 28 طفل. 

مستشار وزير الصحة والسكان تنمية الأسرة ميثاق العمل الوطني الدكتور عمرو حسن

الأكثر قراءة

عاجل.. مدير مركز الفضاء: اكتشاف كائنات فضائية فى المكسيك غير حقيقى

عاجل.. بالأرقام.. تفاصيل تعويضات المتضررين من الزلازل فى المغرب

4 عوامل تزيد من قلق جماهير الأهلى قبل مواجهة السوبر

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

أبكت الجمهور.. رسالة نجل محمد ثروت لوالده على المسرح (فيديو)

إزالة 28 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس