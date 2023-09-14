الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مؤتمر مجلس القبائل العربية لدعم الرئيس السيسي فى الإسماعيلية

جانب من مؤتمر مجلس
جانب من مؤتمر مجلس القبائل العربية

شهدت محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مؤتمر بناء الوعي والسلم المجتمعي والذى نظمت أمانة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والذى يقام ضمن مبادرة وطن واحد، وطرق المؤتمر لتأكيد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أبرز الحضور خلال فعاليات المؤتمر دعم الرئيس 

وشهد فعاليات المؤتمر كل من الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ومحمود موندين منسق المجلس في محافظة الإسماعيلية، وأكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية وعدد من النواب  أعضاء البرلمان .

قوافل لخدمة المواطنين وقوافل طبية مجانية في مختلف التخصصات

وكان قد نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، في وقت سابق بالتعاون مع مجلس الوزراء، وجامعة قناة السويس، قافلة طبية مجانية تشمل جميع التخصصات، بمنطقة عرب أبو قاسم، التابعة لمدينة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، في إطار دعم مجلس القبائل والعائلات المصرية للقطاع الصحي، ودعم الأهالي بالقرى الأكثر احتياجا، بجميع نجوع وضواحي محافظة الإسماعيلية.  

استهداف الأهالى الأكثر احتياجًا في القرى

ونظم المجلس مع القافلة الطبية، قافلة غذائية بمشاركة عدد من المؤسسات تستهدف بعض الأهالي الأكثر احتياجا داخل القرى، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن النهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية، وبذل أقصى الجهود من كل أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية، لجميع المواطنين. 

مبادرات دعم البسطاء 

وقال مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية خلال بيان صحفي إن المبادرة من أنجح المبادرات في دعم الأهالي من البسطاء والقرى الأكثر احتياجا.  

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