الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سيد الوكيل لـ"أطياف": نعيش مرحلة الخطاب الشعبوي الذي يدعمه التطور التكنولوجي

الروائي سيد الوكيل
الروائي سيد الوكيل

قال القاص والروائي سيد الوكيل إن الذات المبدعة الحقيقية هى متعددة يمكنها التنوع بين مختلف أنواع الفنون، مستنكرًا الاقتصار على كتابة نوع واحد من الفنون وهو الرواية.

أضاف الوكيل، خلال حواره مع برنامج "أطياف"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، والذي تقدمه الدكتورة والإعلامية صفاء النجار، مساء اليوم: "أغلب الألوان الثقافية المنتشرة الآن هو الرواية وكأن مفيش غيرها، نعاني من الاقتصار على الرواية دون غيرها من باقي الألوان الأخرى".

وتابع "بقى عندنا مئات الروايات عن المماليك مثلا، وده هيجعل القارئ ينفر من القراءة ويحدث له تشبع".

نعيش مرحلة مربكة بسبب التحولات التكنولوجية 

وعن دور المثقف المصري، أوضح أننا نعيش في مرحلة انتقالية بين عصر الكتابة العظيمة وعصر التحولات التكنولوجيةـ وهي مرحلة مربكة ويجب توظيفها جيدا لخدمة الإنتاج الثقافي.

وواصل: "من الممكن أن ينتج عن التحولات التكنولوجية إنتاج يعزز من الإرث الثقافي ولكن هل هنقدر نحافظ على سياستنا الثقافية العربية، أم ننغمس في التطور التكنولوجي، وهي مسئولية كبيرة ملقاه على  عاتق المثقف".

قال الوكيل: “نحن في مرحلة الخطاب الشعبوي الذي يدعمه التطور التكنولوجي، فلم تعد النخبة المثقفة هى، فقط، مَن تعي الأمور، بل هناك طفرة مجتمعية يجب التعامل معها”.

سيد الوكيل صفاء النجار اطياف برنامج أطياف التطور التكنولوجي

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