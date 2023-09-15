سيدات الأعمال: تنمية الصعيد شهدت طفرة كبيرة في عهد السيسي

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، قدمت العديد من المبادرات والجهود لتنمية صعيد مصر وتحسين أوضاعه، وقامت الحكومة المصرية بتولي اهتمام كبير بتنمية المناطق الريفية، وخاصة الصعيد، وهي المنطقة الجنوبية لمصر. وقد قدمت الدولة المصرية مجموعة من الجهود والمبادرات لتعزيز التنمية في الصعيد، من تطوير التعليم والبنية التحتية والصحة والصناعة والطرق والجسور وتنمية المرأة الريفية وغيرها.

توجيهات الرئيس السيسي في تعظيم التنمية الشاملة في صعيد مصر

وفي السياق قالت الدكتور عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي المتتالية والمستمرة واصراره القوي على تنمية صعيد مصر حيث قامت الدولة بتطوير البنية التحتية في العديد من محافظات الصعيد وريف مصر والتي تهدف لتحسين الطرق والمواصلات وتوفير الكهرباء والمياه والصرف الصحي حيث تم بناء محطات تحلية المياه وشبكات الصرف الصحي ومحطات توليد الكهرباء لتعزيز الخدمات الأساسية في المنطقة.

وأضاف عبير عصام في تصريح خاص لدستور، أن قدمت الحكومة الدعم لتعزيز التعليم والتدريب في الصعيد، من خلال بناء وتجهيز مدارس وجامعات ومعاهد تعليمية في المنطقة. تم توفير برامج تدريبية وفرص تعليم مهني لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للعمل والتنمية المستدامة.

واشارت ، إلي أن قامت الحكومة المصرية خلال فترة 10 سنوات الماضية بضخ استثمارات تجاورت 1.8 تريليون جنية لتنمية الصناعية فى صعيد مصر ، كما ساهمت الدولة المصرية على تطوير محطة السكك الحديد باستثمارات تجاوزات 32 مليار جنية ، بالاضافة إلي ساهم قطاع التشييد فى تنفيذ 365 كوبري باستثمارات بلغت نحو 50 مليار جنية بمختلف محافظات الصعيد .

وفيما يخص تطوير وتنمية الزراعية ، أفادت أن تم تطوير مشاريع الري والزراعة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين ظروف المزارعين. تم توفير التمويل والتكنولوجيا والمعدات الزراعية لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية الزراعية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الامن الغذائي ، بالإضافة إلي ذلك انه تم تشجيع الاستثمار في الصعيد من خلال إنشاء مناطق صناعية وتجارية وتوفير البنية التحتية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات. تم تنظيم حملات ترويجية لجذب المستثمرين وتوفير فرص العمل للسكان المحليين.

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وفيما يخص الخدمات الاجتماعية

أشارت إلي أن قامت الدولة بتحسين تنمية الصعيد في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في الصعيد التي تتمثل في الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للأسر المحتاجة والفقيرة و تم بناء المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين.

كيف ساهمت المبادرات الرئاسية في تعزيز التنمية الشاملة في الصعيد

أكد سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان ، إن هذه المبادرات والجهود التي قامت بها الدولة المصرية ساهمت في تعزيز التنمية الشاملة في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة والفرص الاقتصادية للسكان في المنطق المختلفة قى الصعيد و ريف مصر .

وأعلن سطوحي مصطفي في تصريح خاص لدستور ، أن منذ اطلق الرئيس الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" التي تعد واحدة من أبرز المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي لتحسين الظروف المعيشية في الصعيد والتي تهدف المبادرة إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الفقيرة وتحسين جودة حياتهم. تشمل المبادرة توفير الإسكان اللائق والمرافق العامة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني وفرص العمل

وأردف رئيس جمعية مستثمري أسوان أن الدولة المصرية قامت بالاستثمار في تطوير البنية التحتية في الصعيد، بما في ذلك تحسين الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي. تم تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع تطوير قناة السويس وإنشاء العديد من الطرق السريعة والمحاور الجديدة لتحسين التوصيل بين المحافظات الصعيدية والعاصمة القاهرة

واستكمل قائلاً أن من خلال توجيهات الرئيس منذ تولي مقاليد حكم البلد تم التركيز على تطوير الزراعة في الصعيد من خلال مبادرات تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين ظروف المزارعين. تم توفير التمويل والتكنولوجيا والمعدات الزراعية لتحسين طرق الري وزيادة الإنتاج الزراعي وتنويع المحاصيل.

ويري سطوحي مصطفي قائلا أن أطلاق الرئيس السيسي مبادرة تكافل وكرامة إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ذوي الدخل المحدود في الصعيد. تشمل المبادرة توفير الدعم المالي والخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني والتأمين الصحي للأسر المحتاجة، فضلا عن انه تم التركيز على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في الصعيد، مثل محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح. تهدف هذه المشروعات إلى توفير الكهرباء المستدامة وتحسين وصول المناطق النائية إلى الطاقة الكهربائية.

ونوه رئيس جمعية مستثمري أسوان إلي اهتمام الدولة المصرية في اطلاق العديد من المبادرات التي قد جزءًا من الجهود الشاملة التي قام بها الرئيس السيسي لتنمية الصعيد حيث تهدف هذه المبادرات إلى تحسين جودة الحياة وتوفير فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق الصعيد وتستهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمحدودي الدخل في جميع أنحاء مصر

الدولة المصرية بذلت جهود كبير في تحسين الرعاية الصحية في صعيد مصر

وسياق متصل قالت الدكتور أماني مصطفي رئيس لجنة الصحة بجمعية سيدات الاعمال وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، أن بذلت جهود كبيرة لتحسين الرعاية الصحية في الصعيد من قبل الحكومة المصرية حيث إنشاء وتجهيز المرافق الصحية تم بناء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية في مختلف محافظات الصعيد، بهدف توفير الرعاية الصحية للمواطنين بصعيد مصر

وأشارت الدكتور أماني مصطفي، في تصريح خاص لدستور ، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي وبتطوير قطاع الصحة بمحافظات الصعيد قامت الحكومة المصرية بتوسيع المرافق الصحية القائمة وتجهيزها بالتقنيات والمعدات الحديثة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة.، فضلا عن تنفيذ برامج وحملات توعوية لزيادة الوعي الصحي بين سكان الصعيد والتي تشمل هذه البرامج التوعية بالأمراض المعدية، مثل الأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المنقولة جنسياً، والتوعية بالتغذية السليمة والنظافة الشخصية والتطعيمات الوقائية.

وأضافت أن تم تطوير البنية التحتية الصحية في الصعيد، مثل تحسين نظام توزيع المياه والصرف الصحي، وتوفير الكهرباء المستدامة للمرافق الصحية. كما تم تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال توسيع شبكة المراكز الصحية والوحدات المتنقلة في المناطق النائية

وأوضحت الدكتورة أماني مصطفي ، أن قيام وزارة الصحة في تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الصحية في الصعيد، بما في ذلك الأطباء والممرضين والصيادلة. تم تعزيز المعرفة والمهارات الصحية للكوادر الصحية من خلال التدريب المستمر والتطوير المهني ، كما تم التركيز على توفير الخدمات الصحية الأساسية في الصعيد، مثل الرعاية الأولية، والرعاية النسائية والطفولة، والرعاية الصحية للمسنين. تم تعزيز الرعاية الصحية المجتمعية وتوفير الخدمات المنزلية للمرضى القصر وذوي الاحتياجات الخاصة. تستمر الحكومة المصرية في العمل على تطوير وتعزيز الرعاية الصحية في الصعيد، وذلك بهدف تحسين صحة ورفاهية سكان وريف وصعيد مصر.