الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علوم بيئية: الدولة قامت بمجهودات كبيرة في ملف التغيرات المناخية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال كريم سليمان، الأستاذ المساعد للعلوم البيئية بجامعة عين شمس إن مصر تقوم بمجهودات كبيرة في قطاع التغيرات المناخية وبدأت منذ فترات طويلة في العمل على ملف الهيدروجين الأخضر قبل مؤتمر المناخ، وأكثر ملف عملنا عليه هو الوعي بالمشروعات الخضراء وترشيد الاستهلاك لأنهما الأكثر تأثيرًا بالنسبة للدول التي في طور النمو مثل مصر.

وأضاف كريم، لـ "إكسترا نيوز"، أن المبادرات تتم من خلال مشروعات وأفكار ابتكارية من خلال الاستثمارات المتوسطة وهى مجموعة من الحلقات تدعم بعضها؛ لأن حلقة واحدة لا تحمينا من المخاطر التي تتوالى على القارة الإفريقية.

وتابع أن الطاقة المتجددة والنظيفة عبارة عن مجموعة من المشروعات تتناسب مع حجم الاستثمارت ومن الممكن أن تكون الأفكار الابتكارية تخدم فئات معينة من المجتمع أو المجتمع ككل.

حلقة الوعي عٌمل عليها بصورة كبيرة

أشار إلى أن حلقة الوعي عمل عليها بصورة كبيرة والناس أصبحت تتحدث عن المنظمة كاملة والناس أصبحت تعرف معنى الاستثمار الأخضر، وأصبح لديها وعي عندما يسمع مصطلح مثل العاصفة دانيال ويفهم أنها من آثار التغيرات المناخية.

أستاذ مساعد العلوم البيئية مجهودات قطاع التغيرات المناخية ملف الهيدروجين مؤتمر المناخ الوعي بالمشروعات الخضراء ترشيد الاستهلاك

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