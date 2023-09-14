الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: "الأمان لا يقدر بثمن.. والسيسي الوحيد الذي استطاع توفيره" (فيديو)

مواطن
مواطن

على مدار سنوات من ولاية الرئيس السيسي، شهدت الدولة طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات وهى التي لمسها رجل الشارع، ودعمت على مدار كل تلك السنوات ثقتهم في القيادة السياسية لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية والتي ساعدت في نمو مصر اقتصاديًا.

وقال: "أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرا لما قدمه للدولة على مدار السنوات القليلة الماضية من مشروعات تنموية واقتصادية ضخمة ساعدت في النهوض بمصر.

وتابع "الأمان بالنسبة ليا حاجة كبيرة اوي لا يمكن أن تقدر بمال.. والرئيس السيسي هو الوحيد الذي استطاع توفير الأمان لكل مواطن داخل الدولة المصرية".

أضاف خلال الفترات الماضية كان هناك العديد من المشروعات الضخمة والتي يعتبر أهمها شبكة مترو الأنفاق والتي تمكنت من تغطية الدولة بالكامل ولا يوجد أي فرد لم يستفاد منها خاصة وأن مترو الأنفاق يعتبر هو الوسيلة الأولى في التنقل لدي البسطاء، ذلك بجانب مشروعات الدولة في الطرق والكباري والتي شهدت طفرة كبيرة على مدار السنوات الماضية.

إنجازات في عهد الرئيس السيسي

وضمن إنجازات الرئيس السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان، مشروعات الإسكان المتوسط بالمحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

 أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون 10 سنوات.

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