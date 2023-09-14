الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هاني رمزي: أتدخل في كتابة السيناريو لخدمة فن الارتجال في العمل

هاني رمزي
هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي إن فيلم “غبي منه فيه” تمت كتابته بشكل محكم والكثير من الجمل المضحكة في هذا الفيلم مازال الشعب المصري يستخدمها حتى الآن، وكان من أشهر الإفهات في الفيلم "شكلك فاهم يا نصّة".

فن الارتجال 

وأكد رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" كلام مابينا" المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن فيلم "غبي منه فيه وأبو العربي" من أكثر الأفلام التي لاقت إعجاب الشعب المصري بصورة كبيرة منذ بداية العرض في السينما.

وتابع "بحسي الكوميدي بتدخل في كتابة السيناريو لكتابة بعض الجمل التي تزيد من الحوار والارتجال لصالح العمل، وهذا التدخل صحي للعمل الفني بصورة كبيرة".

واستطرد: "فن الارتجال قديم، ومصر لديها الكثير من النجوم اللذين يتمتعون بموهبة الارتجال بصورة كبيرة مثل الراحل سمير غانم".

الموهبة الكوميدية 

وذكر أن الراحل وحيد سيف، حسين الشربيني كانوا من أكثر النجوم اللذين يرتجلون المشاهد بصورة فورية على المسرح، وهذه موهبة يمنحها الله سبحانه وتعالى لبعض عبادة.

هانى رمزى فن الارتجال برنامج كلام مابينا صدى البلد الفنان هاني رمزي

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