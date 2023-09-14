الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير يكشف تضاعف عدد تحديات الكتب في الولايات المتحدة

كتب
كتب

سلّطت صحيفة الجارديان، الخميس، الضوء على حظر الكتب في الولايات المتحدة منذ العام الماضي، مشيرة الى أن ولاية تكساس كانت الولاية التي شهدت أكبر عدد من حالات حظر الكتب في عام 2022، حيث تضاعف عدد تحديات الكتب على مستوى البلاد اعتبارًا من عام 2021 مع تسارع حركة حظر الكتب في الولايات التي يقودها الجمهوريون. 

وقامت ولاية تكساس بأكبر عدد من المحاولات لحظر أو تقييد الكتب في عام 2022، وفقًا لتقرير جديد صادر عن جمعية المكتبات الأمريكية (ALA).

في العام الماضي، كانت هناك 1269 محاولة رقابة موثقة لتقييد 2571 عنوانًا فريدًا - وهو أعلى رقم سجله مكتب الحرية الفكرية التابع لـ ALA وضعف تحديات الكتب التي تم إجراؤها في عام 2021 والتي بلغت 729 كتابًا، قامت تكساس بـ 93 محاولة لتقييد الوصول إلى أكثر من 2300 كتاب.

الكتب الاكثر تحدياً 

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وكان كتاب "العين الأكثر زرقة" بقلم توني موريسون هو الكتاب الأكثر تحديًا في الولاية، على أساس أنه يحتوي على محتوى جنسي صريح. تشمل الكتب الأخرى التي تم تحديها "Gender Queer" و"All Boys Arn’t Blue" وغيرها من الكتب التي تتناول موضوعات LGBTQ+ أو موضوعات مناهضة للعنصرية.

وقالت شيرلي روبنسون، من جمعية مكتبات تكساس:"إن تحديات الكتب والرقابة ليست جديدة، ولقد واجهت المكتبات هذه المشكلات طوال فترة وجود المكتبات لكن حجم التحديات والانتقادات اللاذعة ضد أمناء المكتبات لم يسبق له مثيل.

كما تشهد المكتبات تحديات متعددة، تصل في بعض الأحيان إلى 100 تحدي. وفي كثير من الأحيان، لا يشتكي الناس من الكتب التي قرأوها هم أو أطفالهم بالفعل، بل يشاهدون الكتب المذكورة في الأخبار أو على وسائل التواصل الاجتماعي ويقدمون شكاوى، وفي المجمل، 30% من جميع محاولات الرقابة على الكتب تمت من قبل الآباء. سبعة عشر بالمائة من المحاولات تمت من قبل جماعات سياسية أو دينية.

وقالت ديبورا كالدويل ستون، مديرة مكتب الحرية الفكرية التابع لجمعية المكتبات الأمريكية:“نرى بشكل ساحق أن هذه التحديات تأتي من مجموعات الرقابة المنظمة التي تستهدف اجتماعات مجالس المكتبات المحلية للمطالبة بإزالة قائمة طويلة من الكتب التي يشاركونها على وسائل التواصل الاجتماعي.

الضوء على حظر الامريكية الكتب ولاية تكساس الولاية شهدت أكبر عدد من حالات حظر عام 2022

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