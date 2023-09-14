الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كان بيدافع عن شقيقه".. مقتل شاب بطعنة خلال مشاجرة شرق الإسكندرية

جثة
جثة

"راح يصلح بين شقيقه والمتهم ولكن عاد جثة".. جريمة جديدة شهدتها شوارع منطقة المنتزه أول شرق الإسكندرية، حيث قتل شخص على يد آخر، بسبب مشاجرة وخلاف بين شقيق المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تبلغ لقسم المنتزه أول بالإسكندرية، بوجود مشاجرة في برنيس متفرع من شارع محمد نجيب، وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى محل الواقعة.

 تفاصيل الحادث

تبين وفاة شاب يدعي "ص.م،ص" متأثرا بإصابته بعد التعدي عليه من المدعو "ق.م" بشارع برنيس متفرع من  محمد نجيب دائرة القسم، وذلك بسبب مشادة سابقة، عند مرور شقيق المجني عليه بالشارع، وعند نزول المجني عليه لمعرفة سبب المشاجرة حدثت مشادة بينه وبين المتهم، وعلى أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، فسقط على الأرض متأثرا بجراحه، وتمت عملية نقله إلى أحد المستشفيات لعلاجه، لكنه توفي متأثرا بإصابته، وتمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم والسلاح.

قرار النيابة

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتصريح بدفن الجثمان بعد إجراء الكشف الطبي عليه، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

قتل مشاجرة خلاف الإسكندرية قسم المنتزة أول شارع محمد نجيب

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