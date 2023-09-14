الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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افتتاح وحدتي السونار الحركي ورسم العصب بمستشفى أطفال الرمل بالإسكندرية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتحت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وحدة السونار الحركي وحقن المفاصل، ووحدة رسم العصب وتخطيط عضلات الحوض بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بمستشفى أطفال الرمل، وذلك برفقة الدكتورة عبير عنان مدير عام منطقة شرق الطبية، والدكتورة إيمان شكري مدير المستشفى.

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وأوضحت الدكتورة أنديرا عبدالقادر خلف، رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بالمستشفى، أن القسم يقوم بتشخيص أمراض الجهاز الحركي والأمراض الروماتيزمية، حيث يقوم الأطباء بعمل اختبارات رسم العصب وتخطيط العضلات والجهد الحسي لحالات ذوي الهمم، والحالات المحولة من العيادات الخارجية داخل وخارج المستشفى من الأطفال والبالغين.

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وأضافت أنه قد تم إدخال خدمة جديدة غير مسبوقة بوزارة الصحة و هي عمل اختبار تخطيط العضلات لتشخيص ضعف عضلات الحوض للرجال والنساء حيث يقوم أطباء القسم بتشخيص إصابات المفاصل والأوتار والعضلات وإجراء الحقن الموضعي اذا تطلب الأمر باستخدام السونار الحركي.

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1560 حالة تتردد على القسم شهريًا

وأشارت الدكتورة إيمان شكري، مدير المستشفى،  أنه يتردد على القسم أكثر من 1560 حالة شهريًا ما بين أطفال وبالغين، معربة عن فخرها بالقسم الذي قام بالعديد من الدورات التدريبية المجانية لأطباء الطب الطبيعي بالإسكندرية.

واستعرضت الدكتورة نرمين محمد حمدي، رئيس قسم الترصد بالمستشفى، أن القسم قد حاز على المركز الأول على سـائر المــواقع المختارة خلال الإجتماع السنوي المقام بالقاهرة للأمراض التنفسية الحادة والانفلونزا في جودة واكتمال البيانات، كما أشادت المعامل المركزية في القاهرة بجودة مسحات الإنفلونزا لمستشفى أطفال الرمل على مستوى الجمهورية حيث تعتبر مستشفى أطفال الرمل هي الموقع المختار الوحيد لترصد أمراض الإسهال (ADI ) في الوجه البحري و هي الموقع المختار لترصد الأمراض التنفسية الحادة و الإنفلونزا (ARI ) للأطفال على مستوى الجمهورية.

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ارتفاع مؤشرات سلامة المرضى

وقد عرضت الدكتورة نشوى ياقوت رئيس قسم الجودة بالمستشفى،  بعض من مشاريع التحسين التي تمت بمشاركة اقسام المستشفي نتيجة لتحليل نماذج "الابلاغ عن الأحداث الغير متوقعة" ( كمشروع منع حدوث التسرب الوريدى و التعامل الصحيح معه فور حدوثه باستخدام منهجية كايزن لتحسين الاداء) وعمل مجموعة من مشاريع التنظيم لبيئة العمل باستخدام 5s في مخزن الأجهزة الطبية و مخازن المستلزمات و العهد الفرعية بالأقسام و تحسين منظومة صرف الأدوية في الصيدلية الداخلى مما نتج عنه ارتفاع مؤشرات أداء سلامة المرضي خلال 6 أشهر وارتفاع مؤشر التعريف الصحيح للمريض ليصل إلى 98٪ و ارتفاع مؤشر التعامل الصحيح مع النتائج الحرجة و إبلاغها ليصل الي 91٪ و ارتفع مؤشر أداء التسجيل الصحيح داخل الملفات الطبية المفتوحة  ليصل الي 86٪ و انخفاض معدل سقوط المرضى بالأقسام الداخلية.

وأضافت أن فريق الجودة بالمستشفى قد حصل علي المركز الرابع من حيث الالتزام بمعايير GAHAR للتسجيل وتم اختيار مستشفى أطفال الرمل واحدة من ضمن الخمس مستشفيات المرشحة لتسجيل الاعتماد من مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية كما حصلت المستشفى على المركز الثاني ضمن تقييم نتائج رضا المرضى و المنتفعين.

وقدمت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الشكر والتقدير لكل العاملين بالمستشفى علي المجهود المبذول ورضا المرضى عن الخدمات المقدمة لهم وتمنت مزيد من النجاح والتفوق المستمر والمبهر، كما كرمت قيادات ورؤساء الأقسام بالمستشفى.

وزارة الصحة مستشفى أطفال الرمل الأطفال والبالغين ذوي الهمم مؤشرات سلامة المرضى

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