«عازر» تكلف بسرعة إنهاء مشكلات مستشفى «أطفال الرمل»

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، مستشفى أطفال الرمل بنطاق حي شرق؛ للتأكد من كفاءة عمل المستشفى والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للأطفال، والوقوف على كافة المشكلات التي تواجه المستشفى لإيجاد أنسب الطرق لحلها.



وخلال الجولة تفقدت عازر أقسام المستشفى المختلفة من قسم الرعاية المركزة والرعاية المتوسطة للحضانات، وتفقدت قسم الحضانات، وعنابر حجز اﻷطفال، والمبتسرين، واستفسرت من أسر اﻷطفال المرضى عن مستوى تقديم الخدمات وحسن المعاملة، وتقديم أوجه الرعاية لهم، وتوافر الأدوية بالمستشفى.



عقب ذلك اجتمعت نائب محافظ الإسكندرية، بالطاقم الطبي بالمستشفى، للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه المستشفى واحتياجاتها من المستلزمات الطبية المختلفة، موجهة مسئولي مديرية الشئون الصحية بضرورة التنسيق مع المستشفى لإيجاد الآلية اللازمة لحل المشكلات خاصة ذات الأولوية القصوى، في أسرع وقت ممكن، خاصة أن تلك المستشفى تعد من أهم مستشفيات الأطفال بالإسكندرية، والتي تخدم أيضا العديد من المحافظات المجاورة.