أحمد الفيشاوى يبدأ تصوير فيلمه الجديد "عادل مش عادل"

يعيش الفنان أحمد الفيشاوي، حالة من الانتعاشة الفنية، وذلك بسبب بدء تصوير فيلمه الجديد الذي حمل اسم "عادل مش عادل، بجانب استعداده لطرح دويتو غنائي مع مغنية الراب الشابة دارين، بعنوان "سيما".

وشارك الفيشاوي، جمهوره من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مقطع فيديو يعلن من خلاله بدء تصويره لفيلمه الجديد "نوم الظالم"، والذي غير اسمه لـ"عادل مش عادل".

كما شارك مجموعة من الصور من كواليس الفيلم، وعلق عليها: "بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا أول يوم تصوير فيلم " عادل مش عادل "، قصة وسيناريو وحوار: أدهم سعيد وحسام كمال".