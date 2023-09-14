الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يزور قنصل عام ليبيا لتقديم واجب العزاء فى ضحايا إعصار دانيال

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

زار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السفير صالح خطاب الساعدي، قنصل عام دولة ليبيا، لتقديم خالص التعازي باسمه واسم مواطني الإسكندرية إلى الشعب الليبي الشقيق في ضحايا إعصار دانيال، وذلك اليوم بمقر القنصلية فى الإسكندرية.

IMG-20230914-WA0021

ونقل محافظ الإسكندرية، مواساة وخالص عزاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لشعب ليبيا الشقيق، مؤكدًا على توجيهات سيادته ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال.

IMG-20230914-WA0022

وأضاف أن مصر في ضوء توجيهات القيادة السياسية لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء الليبين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل.

IMG-20230914-WA0020

الرئيس يعزي أسر الضحايا ويعلن حالة الحداد 

كان قد تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم، موجهًا الشكر لأجهزة الدولة، لاسيما القوات المسلحة، على الجهود الدءوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة الأليمة، وأعلنت الرئاسة المصرية حالة الحداد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا فيضانات ليبيا وزلزال المغرب.

IMG-20230914-WA0019

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

الرئيس يوجه بإعانات عاجلة لأسر الضحايا المصريين

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.

إعصار دانيال 

ضرب إعصار دانيال مدن المنطقة الشرقية بدولة ليبيا وفى مقدمتها مدينة درنة، وتسبب الإعصار دانيال في خسائر كارثية في ليبيا، وأسفر عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والمفقودين وتشريد العديد من الأسر، وأعلنت ليبيا ثلاث مناطق في محافظة برقة الشرقية منطقة منكوبة بسبب الفيضانات.

محافظ الإسكندرية إعصار دانيال الشعب الليبي الرئيس عبد الفتاح السيسي قنصل ليبيا

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يعزى أسر المصريين ضحايا فيضانات ليبيا ويوجه بتقديم الدعم اللازم

المنفى يشكر الرئيس السيسى على دعم مصر لليبيا فى أزمة إعصار "دانيال"

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

فاركو يضم نجما جديدا من الأهلى لمدة 4 سنوات

مجلس الوزراء يوافق على قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

موقع التنسيق الإلكتروني| رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة والأزهرية 2023 برقم الجلوس

تأجيل محاكمة المتهم بطعن طالب خلال مباراة كرة قدم بالعياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس