محافظ الإسكندرية يزور قنصل عام ليبيا لتقديم واجب العزاء فى ضحايا إعصار دانيال

زار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السفير صالح خطاب الساعدي، قنصل عام دولة ليبيا، لتقديم خالص التعازي باسمه واسم مواطني الإسكندرية إلى الشعب الليبي الشقيق في ضحايا إعصار دانيال، وذلك اليوم بمقر القنصلية فى الإسكندرية.

ونقل محافظ الإسكندرية، مواساة وخالص عزاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لشعب ليبيا الشقيق، مؤكدًا على توجيهات سيادته ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال.

وأضاف أن مصر في ضوء توجيهات القيادة السياسية لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء الليبين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل.

الرئيس يعزي أسر الضحايا ويعلن حالة الحداد

كان قد تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم، موجهًا الشكر لأجهزة الدولة، لاسيما القوات المسلحة، على الجهود الدءوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة الأليمة، وأعلنت الرئاسة المصرية حالة الحداد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا فيضانات ليبيا وزلزال المغرب.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

الرئيس يوجه بإعانات عاجلة لأسر الضحايا المصريين

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.

إعصار دانيال

ضرب إعصار دانيال مدن المنطقة الشرقية بدولة ليبيا وفى مقدمتها مدينة درنة، وتسبب الإعصار دانيال في خسائر كارثية في ليبيا، وأسفر عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والمفقودين وتشريد العديد من الأسر، وأعلنت ليبيا ثلاث مناطق في محافظة برقة الشرقية منطقة منكوبة بسبب الفيضانات.