بحضور رئيس الوزراء.. افتتاح معرض أهلًا مدارس بمشاركة الغرف التجارية والتموين

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، معرض “أهلًا مدارس” الرئيسي بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر.

الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن معارض “أهلا مدارس” هذا العام ستكون بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة، وبعض المحافظات سيصل بها إلى 5 معارض، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، وتشارك بأجنحة للسلع الغذائية بكل معرض وبتخفيضات تصل إلى 25%، مؤكدا أن السلاسل التجارية ستشارك بركن “آهلًا مدارس” لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.

مكان معرض أهلًا مدارس الرئيسى

وأشار المصيلحي إلى أن المعرض الرئيسي سيقام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر، على مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارضًا متنوعًا ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس، إضافة إلى 20 جناحًا للسلع الغذائية.

ووجه بأن تكون الأولوية في المعارض لعرض الأدوات والمستلزمات المدرسية، مؤكدًا أهمية عرض المنتجات بجودة عالية للمواطنين مع الوصول للحد الأقصى للتخفيضات.

المشاركون بمعرض أهلًا مدارس

تشارك في معارض أهلًا مدارس 105، بالإضافة إلى 130 معرضًا فرعيًا، بالاضافة إلى 42 شادرًا، وأكد أن عدد العارضين بالمعرض الرئيسي سيشارك به 6 أجنحة للبنوك، بالإضافة لوجود عروض من شركتين، إضافة إلى 30 جناحًا للأدوات المدرسية، و20 جناحًا لشنط المدارس، و30 جناحًا للملابس و 3 جناحًا للأحذية، بالإضافة إلى 20 جناحًا للسلع الغذائية.



من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين– الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة سوف تشارك بجناح لعرض السلع الغذائية بكل معرض رئيسي بنسب تخفيضات تصل إلى 25%، مؤكدًا أن السلع الغذائية تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والكثير من السلع التي يحتاجها البيت المصري.

وأكد أحمد الوكيل– رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم الاتفاق مع الغرف التجارية لعرض الكتب الخارجية بمعارض أهلًا مدارس بتخفيضات تصل إلى 15٪؜.

كان قد تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حول مشاركة الشركة القابضة بشركاتها في معرض "أهلًا مدارس".

وأفاد التقرير بمشاركة 11 شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية بمعارض "أهلًا مدارس"، وأن الشركة تشارك في 42 معرضًا فرعيًا بالمحافظات، منها 7 شركات بالمعرض الرئيسي.

توفير السلع الغذائية ومنتجات التموين بالمعرض

وأكد حسنين أن الشركة تشارك بـ20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "أهلًا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيهًا للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيهًا بتخفيض يصل إلى 15% من السوق الخارجية.

كما أكد التقرير أ نه سيتم طرح كمية 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيهًا، والأرز المحلي عريض الحبة بـ22 جنيهًا، والزيت عبوة 800 مللي بـ40 جنيهًا للزجاجة.

وأشار التقرير الوارد إلى أنه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيهًا، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيهًا، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح التقرير أنه تمت مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة المقبلة، وشراء سلع ضرورية بإجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.