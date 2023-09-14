الراديو 9090 يتصدر ترند "إكس" بأولى حلقات "رسالة وطن"

تصدر برنامج "رسالة وطن" على الراديو 9090، في أولى حلقاته اليوم، ترند موقع "إكس- تويتر سابقًا" الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس لجنة الثقافة والتراث بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

برنامج رسالة وطن

ناقش برنامج "رسالة وطن" في أولى حلقاته اليوم ملفًا عن “الصعيد والصعايدة.. كيف كان وكيف أصبح بعد 10 سنوات من العمل”.

واستضاف البرنامج "رسالة" في أولى حلقاته الدكتورة مي صلاح، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع، داخل الاستوديو للحديث عن أهمية تنمية الصعيد والمخاطر المتوقعة في حال تأخر عمليات التنمية.

كما استضاف البرنامج اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والبلوجر الشهير الحج الضوي، أحد أهم وأبرز المؤثرين على السوشيال ميديا في مصر من محافظة الأقصر عبر الهاتف، وعددًا من أهالي الصعيد في المحافظات المختلفة.

برنامج “رسالة وطن” سياسي اقتصادي اجتماعي يرسم بالأرقام والمعلومات صورة واضحة لكل ما حدث في مصر خلال العشر سنوات الماضية من مشروعات عملاقة في كل مكان وفي كافة المجالات.

ويشرح البرنامج خريطة المشروعات والمبادرات وأثرها المباشر على حياة المصريين مع تصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة الخاصة بمفهوم التنمية وشرح موسع ومباشر للمستمع "كنا فين وبقينا فين".