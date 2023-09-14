الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة لإزالة حالات تعد بالبناء على أرض زراعية في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أزالت الوحدة المحلية لقرية البياضية التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، اليوم الخميس، مبنى غير مكتمل البناء على أرض زراعية على مساحة ٥٢٥ مترًا، وذلك في منطقة رأفت الصياد.  

وتمت الإزالة بالتعاون مع الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

إزالة شدة خشبية لبناء بدون ترخيص بقرية الحجاز

قامت الوحدة المحلية لقرية الحجاز  التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لبناء بدون ترخيص عبارة شدة خشبية لأعمدة دور أول علوي، مساحة ١٠٠ متر مربع.

وتمت إزالة المخالفة بالكامل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

حملة لرفع الإشغالات والتعديات بالطريق الدائري

نفذت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق وقوات شرطة قسم ثالث، لرفع الإشغالات لعودة الانضباط للشارع، وذلك بالطريق الدائري، في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، باستمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق.

وأسفرت الحملة عن رفع ٢٠٠ كرسي و١٠ طاولات، والتحفظ عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع، ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

فيما أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على شن حملات بشكل مستمر لمنع التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون ترخيص.

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