الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 6500 عبوة سجائر قبل تهريبها في حملات تموينية بالشرقية

سجائر
سجائر

كلَّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة مكبرة

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة الرقابة التموينية برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة بالاشتراك مع  قطاع وسط الشرقية برئاسة أبوطالب صلاح الدين بشن حملة تموينية بناءً على المعلومات التي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من السجائر والتصرف في الحصص المنصرفة لهم من شركة الدخان بغرض الإتجار بهم في السوق السوداء  بناحية شرقية مباشر وبندر الإبراهيمية. 

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، حيث تم تحرير المحضر رقم 6327 لسنة 2023 جنح الإبراهيمية ضد  تاجر بناحية بندر الإبراهيمية لتصرفه في 2000 علبة سجائر وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، والمحضر رقم 6328 لسنة 2023 جنح الإبراهيمية ضد  تاجر بناحية بندر الإبراهيمية لبيعه السجائر بأزيد من السعر الرسمي وتجميعه كمية من  بدون فواتير تدل علي مصدرها.

كما تم تحرير المحضر رقم 6329 لسنة 2023 جنح الإبراهيمية ضد تاجرة بناحية شرقية مباشر لبيعها السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وكذا حيازتها كمية كبيرة من السجائر المحلية والأجنبية بدون فواتير تدل على مصدرها، و المحضر رقم 6330 لسنة 2023 جنح الإبراهيمية ضد تاجر بناحية بندر الإبراهيمية لامتناعه عن البيع والاستيلاء على الحصة المنصرفة له وقدرها 2000 علبة سجائر محلية قام بالتصرف فيها بالسوق السوداء بقصد التربح، وكذا حيازته كمية كبيرة من السجائر بدون فواتير تدل على مصدرها، والمحضر رقم 6331 لسنة 2023 جنح الإبراهيمية ضد تاجر بناحية الإبراهيمية قام بالتصرف في الحصة المنصرفة له وقدرها 2500 علبة سجائر محلية.

وقام بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، وكذا تجميعه كمية كبيرة من السجائر المحلية والأجنبية بدون فواتير تدل على مصدرها.

تموين الشرقية الحملات التموينية والرقابية محطات الوقود السجائر المحلية تحرير محاضر

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