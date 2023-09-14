مصر بطل إفريقيا للكرة الطائرة.. الفراعنة ينتزعون اللقب بعد غياب 3 دورات

رد منتخب مصر اعتباره أمام منتخب الجزائر بالفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال التي استضافتها مدينة القاهرة مؤخرا.

مصر والهزيمة الوحيدة والمبكرة على يد الجزائر

كانت مصر قد انهزمت على يد الجزائر في الدور التمهيدي بنتيجة 3 أشواط نظيفة، وهي كانت هزيمة قاسية جدا على الجماهير الحالمة بالحصول على اللقب لأنها لم تكن متوقعة على الاطلاق في بداية المشوار، وصدرت إليهم الشعور بالاحباط الشديد، وأدخلت الشك بنسبة كبيرة إلى نفوسهم في إمكانية تتويج منتخبها باللقب على أرضه.

تاريخ مواجهات مصر والجزائر في المباراة النهائية في بطولة إفريقيا

كانت هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها المنتخبان في المباراة النهائية.

كانت المرة الأولى في بطولة إفريقيا 1991 في القاهرة أيضا، وخسرت مصر بنتيجة شوطين لقاء 3 أشواط.

والمرة الثانية كانت في بطولة إفريقيا 2009 في مدينة تطوان المغربية لكن تغلبت مصر هذه المرة بنتيجة 3 أشواط دون رد.

إذن قبل المباراة النهائية الأخيرة كان هناك تكافؤا ما بين المنتخبين في المواجهات المباشرة في المباراة النهائية إذ فاز كل منتخب في مباراة نهائية واحدة.

مصر تفقد اللقب 3 مرات متتالية

عموما تمكنت مصر من استعادة اللقب الذي فقدته في الدورات الثلاث الماضية، ففي بطولة إفريقيا 2017 في القاهرة انهزمت في المباراة النهائية على يد منتخب تونس بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وفي بطولة إفريقيا 2019 في تونس تراجعت إلى المركز الرابع للمرة الثانية فقط في تاريخ مشاركاتها في البطولة بعد أن خسرت مباراة تحديد المركز الثالث أمام الجزائر بنتيجة شوط واحد لقاء 3 أشواط.

وفي بطولة إفريقيا 2021 في مدينة كيجالي الرواندية حصلت مصر على الميدالية البرونزية للمرة الثالثة بتغلبها في مباراة تحديد المركز الثالث على منتخب المغرب بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد.

مصر تحقق لقبها التاسع

عموما استطاعت مصر أن تحقق لقبها التاسع، وهي بهذا الرقم تأتي كثاني أكثر المنتخبات تتويجا باللقب بعد تونس صاحبة الرقم القياسي بـ11 لقبا، والمدهش أن 6 ألقاب منها أمام تونس في أعوام 1976، و1983، و2005، و2007، و2013، و2015، ولقبان أمام الجزائر، ولقب وحيد أمام منتخب الكاميرون في عام 2011.

مشوار مصر حتى التتويج باللقب

مصر في هذه البطولة في الدور التمهيدي حلت وصيفة في المجموعة الأولى من الانتصار على منتخب بوروندي في الجولة الأولى، والخسارة أمام الجزائر في الجولة الثانية.

وفي دور الـ16 تجاوزت منتخب كينيا بالتغلب عليه بنتيجة 3 أشواط نظيفة.

وفي دور الثمانية منتخب المغرب بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وفي دور قبل النهائي الكاميرون بنتيجة 3 أشواط لقاء شوط واحد.

الجزائر تحصد الميدالية الفضية الرابعة

على الجانب الآخر الجزائر هذه هي المرة الرابعة التي تحصد فيها الميدالية الفضية من أصل 6 مباريات نهائية لعبتها بواقع مرتين على يد مصر، ومرة أمام كل من تونس في عام 1967، والكاميرون في عام 1989.

مسيرة الجزائر حتى المباراة النهائية

والجزائر في هذه البطولة تصدرت المجموعة الأولى بالانتصار على كل من بوروندي، ومصر على الترتيب.

وفي دور ثمن النهائي أقصت منتخب غانا بعد أن فازت عليه بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وفي دور ربع النهائي منتخب رواندا بعد أن تغلبت عليه بنتيجة 3 أشواط نظيفة.

وفي دور الأربعة منتخب ليبيا بصعوبة شديدة حيث تحقق الفوز بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

لقب بطولة إفريقيا لم يخرج منذ انطلاق البطولة في عام 1967 عن 4 منتخبات، وهي تونس، ومصر، والجزائر، والكاميرون.

والغريب أن مصر نظمت البطولة في 9 مناسبات، ولم تحرز اللقب سوى في 4 مناسبات.