منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة يواجه كينيا في نهائي بطولة إفريقيا

يسدل الستار اليوم الخميس، على منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات التي استضافتها الكاميرون خلال الفترة من 16 إلى 25 أغسطس الجاري، بإقامة 4 مباريات أهمها المباراة النهائية بين منتخبي مصر وكينيا في السادسة مساء بصالة بايوسي بمدينة ياوندي.

المنتخبان حققا العلامة الكاملة

المنتخبان تأهلا رسميا لبطولة العالم 2025 وجاء التأهل عن جدارة لانهما لم يعرف سوى لغة الانتصار في البطولة وفاز كل منهما في كل المباريات التي خاضها في البطولة وإن كان منتخب مصر يتميز بأنه لم يفقد سوى شوطا واحدا حيث تصدر مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة بخمسة انتصارات في خمس مباريات على الجزائر ومالي ونيجيريا وبوروندي بثلاثة أشواط دون رد وعلى الكاميرون بنتيجه 3-1 ثم فاز بسهولة على منتخب أوغندا في مباراة الدور ربع النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل وبنفس النتيجة فاز على منتخب رواندافي مباراة الدور نصف النهائي.

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أيضا فاز المنتخب الكيني في كل مبارياته بالدور الأول على المغرب وبوركينا فاسو وليسوتو وأوغندا ورواندا ثم فاز في ربع النهائي على نيجيريا 3- صفر وعلى الكاميرون 3-1 .

وتقام اليوم ثلاث مباريات أخرى حيث يلتقي منتخبا المغرب وأوغندا في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن ومنتخبا الجزائر ونيجيريا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ثم يلتقي منتخبا الكاميرون ورواندا في الرابعة عصرا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع .

ويقود منتخب مصر في البطولة عماد نوار المدير الفني ومعه سيد طه المدرب العام وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كلًا من: دعاء محمد ودانا شوقي ومايا ممدوح ودعاء غباشي وداليا مرشدي ومريم متولي وآية خالد ومي غزال وندا وليد وايسل ناديم وندا معوض وسارة أمين وسابين عابد وزينة العالمي.