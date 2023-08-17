منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة فى مهمة سهلة أمام مالى ببطولة إفريقيا

يخوض منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة مباراته الثانية في بطولة إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 16 إلى 25 أغسطس الجاري، عندما يواجه منتخب مالي في الواحدة ظهر اليوم بصالة مفاندينا بالعاصمة ياوندي، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، التي تشهد أيضًا مباراتي الجزائر مع بوروندي والكاميرون مع نيجيريا.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط متساويًا مع الكاميرون ونيجيريا، بعد فوزه في المباراة الأولى على الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة كانت نتائجها 25-18 و25-13 و25- 22 ومواجهة مالي ستكون سهلة، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به الفريق في مباراة أمس أمام نيجيريا.

ويُشارك في بطولة إفريقيا 12 منتخبًا تم توزيعها على مجموعتين ضمت الأولى منتخب مصر، بجانب منتخبات الكاميرون ونيجيريا وبوروندي ومالى والجزائر، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات كينيا والمغرب ورواندا وأوغندا وبوركينا فاسو وليسوتو، وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد ثم تتأهل الفرق الأربعة الأولى للدور ربع النهائي، بحيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر، من وائل قنديل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة رئيس البعثة وعماد نوار المدير الفني، وسيد طه المدرب العام، وسمية ناجح للعلاج طبيعي وبلال وتوت مخطط أحمال، وشادي فهيم المحلل تقني، وهاني فكري المدير الإداري وتغريد خطاب الحكم المرافق.

وتضم قائمة منتخب مصر: دعاء محمد ودانا شوقي ومايا ممدوح ودعاء غباشي وداليا مرشدي ومريم متولي وآية خالد ومي غزال وندا وليد وأيسل ناديم وندا معوض وسارة أمين وسابين عابد وزينة العالمي.

وتقام اليوم أيضًا ثلاث مباريات في المجموعة الثانية، حيث يلقي رواندا مع ليسوتو وكينيا مع بوركينا فاسو والمغرب مع أوغندا، ويتصدر منتخب أوغندا المجموعة، برصيد ثلاث نقاط متساويًا مع كينيا والمغرب.