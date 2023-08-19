السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر للسيدات يواجه نيجيريا فى البطولة الإفريقية للكرة الطائرة

فرحة لاعبات مصر بالفوز
فرحة لاعبات مصر بالفوز على الكاميرون

يسعى منتخب مصر للسيدات لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي  في بطولة إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 16 إلى 25 أغسطس الجاري، عندما يواجه منتخب نيجيريا في الثالثة عصر اليوم في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى التي يتصدرها منتخب مصر برصيد 9 نقاط، يليه الكاميرون ونيجيريا والجزائر ولكل منها ست نقاط ومالي وبوروندي دون نقاط.

 كان منتخب مصر قد فاز على الجزائر ومالي بنتيجة واحدة 3- صفر ثم حقق فوزه الثالث أمس في البطولة على المنتخب الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3-1 وكانت نتائج الأشواط  25 – 16 و25 – 19 و21 -25 و25 -16، وفوزه اليوم يضمن صعوده للدور ربع النهائي كأول المجموعة حيث تنتظره مباراة سهلة في الجولة الأخيرة أمام منتخب بوروندي.

وتقام اليوم خمس مباريات أخرى، ففي المجموعة الأولى يلتقي منتخبا مالي وبوروندي في الثانية ظهرا تليها مباراة الكاميرون والجزائر في الثامنة مساء. وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخبا ليسوتو وبوركينا فاسو في الواحدة ظهرا ومنتخبا أوغندا ورواندا في الرابعة عصرا وأخيرا يلتقي منتخبا كينيا والمغرب في السادسة مساء.

ويتصدر المنتخب الكيني المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط يليه منتخب المغرب برصيد 7 نقاط ورواندا ست نقاط وأوغندا برصيد خمس نقاط وبوركينا فاسو وليسوتو دون نقاط.

ويقود منتخب مصر عماد نوار المدير الفني ومعه سيد طه المدرب العام، وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كلًا من: دعاء محمد ودانا شوقي ومايا ممدوح ودعاء غباشي وداليا مرشدي ومريم متولي وآية خالد ومي غزال وندا وليد وايسل ناديم وندا معوض وسارة أمين وسابين عابد وزينة العالمي.

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات منتخب مصر الكاميرون منتخب نيجيريا بوروندي

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