الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة اتحاد العاصمة فى السوبر

كولر
كولر

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي والأخير اليوم الخميس على ملعب الملك فهد الشهير في مدينة الطائف بالسعودية استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي غدًا الجمعة.

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو على هامش مران اليوم، من أجل تجهيز اللاعبين لمواجهة بطل الجزائر بعد حصوله على ملخص أهم مباريات اتحاد العاصمة وتدعيماته الأخيرة.

واستغل كولر التواجد قبل اللقاء بـ3 أيام من أجل شرح طريقة لعب الفريق الجزائري، من أجل التركيز والاستعداد الأمثل لهذه المباراة المرتقبة، والتى ستكون أول مباراة للأحمر في الموسم الجديد.

وكثف المدير الفني للأهلي جلساته النفسية المتتالية مع لاعبي الفريق قبل اللقاء، لاسيما بعد التدعيمات الجديدة واختيار قائمة محددة للمباراة، وركز خلال حديثه على أن أي لاعب خارج السوبر سواء إصابة أو رؤية فنية ليس معناها الابتعاد عن حساباته الفنية، خاصة أن الموسم طويل، ولدينا العديد من المشاركات في أكثر من بطولة، سواء محلية أو قارية، ولا بد من جاهزية الجميع والاستعانة بهم في أي وقت.

وشدد كولر على أن الملعب الفيصل للجميع، ومن يطبق طريقته في الملعب ستكون له الأولوية في المشاركة، والحصول على الفرصة في المباريات، وأي لاعب يعترض سيكون خارج حساباته الفنية لحين رحيله عن الفريق.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى كأس السوبر

واستقر السويسري على ملامح التشكيل، الذي سيخوض به اللقاء، والذي ظهر خلال الودية الأخيرة أمام طلائع الجيش بإجراء بعض التعديلات في بعض الملاعب، بعد استعادة الثلاثي الدولي أليوديانج وعلي معلول وبيرسي تاو، والتشكيل المكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وفي وسط الملعب مروان عطية وأليوديانج وإمام عاشور أو «محمد أفشة» وحسين الشحات وبيرسي تاو، وفي الهجوم محمود كهربا.

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