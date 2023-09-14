رئيس "مياه القناة" يؤكد على انتظام العمل بالمحطات وقطاع المعامل

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عددًا من محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحى والمعامل بمحافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، كما تابع وعملية ضبط جودة المياه عن طريق اخذ العينات وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية، والتي تتم على مدار الساعة، وذلك للوقوف بنفسه على متابعة قياس جودة الإعمال وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات والمعامل على أرض الواقع.



جولات مستمرة لمحلات مياه الشرب بإقليم القناة

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن جولاته المفاجئة مستمرة سوء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحى، والمعامل، وأعمال الملس والتظهير للشبكات والتي تتم بجميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحى، ومتابعة أعمال الصيانة التى تجرى لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية فى العمل، والعملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب.

إحلال وتجديد لمحطات مياه الشرب

وأشار إلى أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطات " بالسويس، والإسماعيلية، وابورسعيد"، تأتي فى ضوء خطة التأهيل الذى يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى توضع فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي، والقضاء بشكل نهائي علي مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، خلال جولته، أنه شدد على مديرى المناطق بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمتابعة انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب ومحطات رفع الصرف الصحي، بالإضافة إلى مرور فنيو وعمال الشركة على خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى الرئيسية والفرعية، على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أى مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة في إقليم القناة.



وأوضح: تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة فى مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقلت فرق الطوارئ ومهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها فى وقت قياسى، وفى فتره زمنية وجيزة، مشيدا بروح التعاون المثمر بين تلك الفرق فى سرعة التحرك والتعامل مع الأعطال فور تلقى البلاغ.