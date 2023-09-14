احتفاء كبير ببدء ترميم منزل فنان الشعب سيد درويش بشبرا

بدأت الأجهزة التنفيذية خلال الساعات الماضية بالتزامن مع مئوية فنان الشعب سيد درويش ترميم منزله الكائن بدوران شبرا بالقاهرة بعد أن تعرض خلال الفترة الماضية للإهمال.

ترميم منزل فنان الشعب سيد درويش

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد نشر الصور الأولى لبدء عمليات الترميم للمنزل الأثري الكائن بـ 13 حارة علي عبد الناصر جزيرة بدران شبرا القاهرة، حيث أشاد مرتادو وسائل التواصل الاجتماعي بالاستجابة لمناشدات البعض بالحفاظ على تراث فنان الشعب الراحل.

كما أشاد عدد من أعضاء جمعية محبي موسيقى سيد درويش بالخطوة المميزة، وطالبوا بالحفاظ على محتويات المنزل أيضا وسط الاحتفاء الكبير الذي تقوم به كافة المؤسسات الفنية والثقافية للاحتفاء بمئوية الراحل.

مئوية فنان الشعب سيد درويش

وعلى مدار الأيام الماضية احتفلت عدة جهات بمئوية فنان الشعب سيد درويش أحد أهم الفنانين في المنطقة العربية ومنهم نقابة الصحفيين بعد الحفل الغنائي المميز للفنان علي الحجاء الذي بدأ بأغنية "زوروني كل سنة مرة" ثم قدم بعدها "أنا المصري" لبيرم التونسي، وموشح يا شادي الألحان من التراث الأندلسي، و"سلمى يا سلامة" وقال انه اثناء حفظه لكلمات الأغنية قام بالرجوع لاسطوانات سيد درويش، بالإضافة إلى المطرب إيمان البحر درويش وتمنى له الشفاء، وموشح "يا غصين البان"، وموشح "يا بهجة الروح"، و"أحسن جيوش" والذي قدمها برفقة المطربة الشابة شيماء يسري، وقدمت بعد ذلك أغنية برفقة المطرب الشاب أدهم عاصم وقدما أغنية على قد الليل مايطول، و"أهو ده اللي صار يا سيد" للكتاب الصحفي والشاعر محمد العسيري ثم قدم بعدها أغنية "أهو ده اللي صار" لسيد درويش.

كما أحيت الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ذكراه، بالإضافة إلى عدد كبير من قصور الثقافة واحتفاء الصحافة المصرية والقنوات المختلفة بذكرى الفنان الراحل ومازالت الاحتفالات مستمرة بالمئوية حتى اليوم.