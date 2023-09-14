الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو هندى: الكوارث والأزمات تبرز ريادة مصر عربيًا وإقليميًا

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مصر تثبت يومًا تلو الآخر ريادتها العربية والإقليمية، خاصة في وقت الكوارث والأزمات، مشيدًا في هذا الصدد بالدعم الذي قدمته مصر للأشقاء في ليبيا والمغرب، بعد الزلزال والعاصفة التي ضربت البلدين خلال الأيام الأخيرة، في حادث أدمى قلوب كل شعوب العالم بوجه عام، والشعوب العربية على وجه التحديد.

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تقرير فرنسي: المعسكرات المصرية لإيواء للمتضررين من فيضانات ليبيا دعم غير مسبوق


أولى الدول الداعمة

وأضاف "هندي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر أولى الدول التي هرعت لمساعدة ودعم الأشقاء في ليبيا، في ضوء العلاقات التاريخية والروابط التي تربط مصر بشعب ليبيا الشقيق، فضلًا عن القرب الجغرافي الذي يربط البلدين كحدود متلاحمة، لافتًا إلى أن هذا الدعم التاريخي الذي جاء بإشراف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يصب في مكانة وريادة مصر في المحيطين العربي والإقليمي.

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وزير ليبى: نثمن دور مصر بقيادة الرئيس السيسى بتقديم المساعدات لليبيا

مصر حريصة على دعم الأشقاء 

وأكد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن مصر حريصة على مساعد الأشقاء في ليبيا والمغرب، بكل الإمكانات المتاحة لديها، مثمنًا دور القوات المسلحة التي سارعت لتوفير كل الإمكانات البحرية والجوية والبرية لإغاثة الأشقاء في ليبيا بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي الذي شهد اصطفاف معدات الإغاثة والدعم الذاهبة إلى هناك.

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رجل ليبى يصلى ويدعو الله وسط الإعصار المدمر والفيضانات (فيديو)

وأشاد النائب عمرو هندي، بوقوف الدولة المصرية مع أسر الضحايا المصريين الذين فُقدوا جراء الفيضانات في دولة ليبيا الشقيقة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد التقى عددًا من قادة القوات المسلحة ووجه بتقديم كافة أشكال الدعم والإغاثة للأشقاء في ليبيا والمغرب للتخفيف من آثار الزلزال والإعصار المدمرين وبالفعل أقلعت ٣ طائرات حربية لليبيا تحمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمعونات وفرق الإنقاذ لليبيا لمساعدتهم في إنشاء مراكز إيواء ومعسكرات ودعم فرق الإنقاذ الليبية.

النائب عمرو هندي دعم مصر لليبيا والمغرب دعم الأشقاء ريادة مصر زلزال المغرب إعصار دانيال

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