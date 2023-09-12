الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رجل ليبى يصلى ويدعو الله وسط الإعصار المدمر والفيضانات (فيديو)

ليبيا
ليبيا

وسط المعاناة والفيضانات المدمرة إثر إعصار دانيال  المدمر في ليبيا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل ليبي وهو يؤدي الصلاة ويدعو الله بإنقاذ البلاد، إثر الوضع الكارثي. 

ولقي أكثر من 5000 شخص حتفهم وفقد ما لا يقل عن عشرة آلاف في ليبيا في فيضانات ناجمة عن عاصفة ضخمة في البحر المتوسط أدت إلى تدمير سدود وجرفت مباني ودمرت ما يصل إلى ربع شرق ليبيا. مدينة درنة الساحلية.

ويتوقع المسئولون أن يرتفع عدد القتلى أكثر بعد أن ضربت العاصفة دانيال البحر الأبيض المتوسط في بلد منقسم ومنهار بعد أكثر من عقد من الصراع.

أحياء مدمرة ومبانيها جرفتها المياه 

 

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وفي درنة التي يسكنها نحو 125 ألف نسمة شاهد أحياء مدمرة ومبانيها جرفتها المياه وانقلبت السيارات على أسطحها في الشوارع المغطاة بالطين والركام التي خلفها سيل كبير بعد انهيار السدود.

وقال محمد القبيسي، مدير مستشفى الوحدة، إن 1700 شخص لقوا حتفهم في إحدى منطقتي المدينة و500 شخص في الحي الآخر.

ورأى العديد من الجثث ملقاة على الأرض في ممرات المستشفى. ومع نقل المزيد من الجثث إلى المستشفى، نظر الناس إليها محاولين التعرف على أفراد الأسرة المفقودين.

وقال هشام أبوشكيوات، وزير الطيران المدني في الإدارة التي تسيطر على الشرق، لرويترز عبر الهاتف بعد قليل من زيارة درنة "الجثث ملقاة في كل مكان.. في البحر وفي الوديان وتحت المباني".

"أنا لا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة قد اختفت. لقد انهار العديد من المباني".

وقال أبوشكيوات للجزيرة في وقت لاحق إنه يتوقع أن يصل إجمالي عدد القتلى في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 2500 شخص، مع ارتفاع عدد المفقودين.

وتعرضت مدن شرقية أخرى بما في ذلك بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية للعاصفة.

وقال تامر رمضان، رئيس وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن عدد القتلى سيكون "ضخمًا".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إنه تمت تعبئة فرق الاستجابة للطوارئ لتقديم المساعدة على الأرض.

وبينما سارعت تركيا ودول أخرى إلى تقديم المساعدات إلى ليبيا، بما في ذلك مركبات البحث والإنقاذ وقوارب الإنقاذ والمولدات الكهربائية والمواد الغذائية، هرع مواطنو درنة المذهولون إلى منازلهم بحثًا عن أحبائهم.

الفيضانات المدمرة إعصار إداليا تداول رواد مواقع التواصل لرجل ليبي يؤدي الصلاة بإنقاذ البلاد

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