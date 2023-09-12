الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: ضحايا المغرب وليبيا شهداء عند الله (فيديو)

الدكتور محمد عبدالسميع
الدكتور محمد عبدالسميع

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ضحايا زلزال المغرب والعاصفة دانيال فى ليبيا، شهداء ولهم أجر الشهادة عند الله سبحانه وتعالى،  موضحا أن كثير منهم مات تحت الهدم أو الغرق.

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واستشهد أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، بالحديث النبوى: “من قُتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد وفى الهدم شهيد”. 

ودعا بأن يرحم الله الشهداء ويتغمدهم فى رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يشفي المصابين وأن يعيد العالقين.

إعصار دانيال 

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الكارثة التي حلَّت بليبيا، حيث اجتاحت سيول قوية الشوارع، وغمرت منطقة سوسة التاريخية، التابعة لإقليم قوريناء، كما غطَّى الماء أجزاء كبيرة من مدينة مصراتة، ثالث أكبر مدينة في ليبيا، والتي تقع في الساحل الغربي للبلاد، وأظهرت الفيديوهات أيضًا الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية في بعض المناطق؛ ما أدى إلى توقف إنتاج النفط مؤقتًا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية. 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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