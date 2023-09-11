الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| عالم بالأزهر: الكذب والعند هما أقصر الطرق لهدم البيوت (فيديو)

الشيخ أبو اليزيد
الشيخ أبو اليزيد سلامة

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الكذب والعند هما أقصر الطرق لهدم البيوت وإثارة الخلافات الزوجية، مضيفا: "الشيطان يفضل يصور للإنسان إنه هو صح، ولازم يعمل كده ويستمر فيه، حتى تخرب البيوت".


وتابع العالم الأزهري، خلال المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "الإنسان لازم يقعد مع نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان، هيلاقى إنه هو غلطان، ويعترف بالحق، ولازم يعرف إن العند قد يوصله للكفر، فالغضب يحول الإنسان إلى مرحلة ينسى أوامر الله".

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واستكمل: "لازم نعرف العلاقة بين الزوج والزوجة، علاقة مودة ورحمة، حتى لو عندنا مشكلة تبقى الزوجة هى السكن، نضع المثال ده أمام أعيننا وهو ما كانت تفعله السيدة خديجة مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما كان يرجع غاضب كان تدعمه وتسانده وتذكر محاسنه".


وأضاف: "لازم نبعد عن الكذب، النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب السيدة خديجة، ولم يتزوج عليها إلا بعد وفاتها، وكان يكرم كل من يأتى من طرفها، حتى غارت السيدة عائشة، كان ممكن يقول خلاص دى ماتت، لكن قال لها إنها واستنى بمالها ووقفت بجانبى".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.


وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


https://www.youtube.com/watch?v=_gWGJlEsfu4

 

الشيخ أبو اليزيد سلامة علماء الأزهر الشريف فضائية الناس الأزهر الشريف الأزهر النبي صلى الله عليه وسلم

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