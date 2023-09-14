الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إرادة سياسية وثورة إصلاحية.. خبير يوضح جهود الدولة لتشجيع الصناعة

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي

تحدث الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، عن أبرز جهود الدولة لتشجيع الصناعة، قائلًا: "أصبحت لدينا إرداة سياسية قابلة للتحقيق".

وقال البهواشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس: "هناك استراتيجية لنمو القطاع الصناعي من نسبة مساهمة 11% في الناتج المحلي الإجمالي إلى المستهدف الذي يصل إلى 20%".

ثورة إصلاحية على جميع المستويات

وأضاف أن الدولة تشهد حاليًا ثورة إصلاحية على جميع المستويات، بالإضافة إلى دور المبادرات المهم جدًا لدعم القطاع الصناعي، وجعل الاقتصاد اقتصادًا إنتاجيًا حقيقيًا سواء زراعيًا أو صناعيًا.

وأشار إلى أن دعم المنتج المصري أمر مهم جدًا ليكون بديلًا للمستورد، وفي الوقت نفسه العمل على زيادة تصدير المنتج المصري، وهو الأمر الذي يحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحدث عنه في أكثر من مناسبة.

وتابع: "الدولة في طريقها لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار، بالجهود التي تبذلها الدولة".

كما علّق البهواشي على إصدار 7200 رخصة صناعية خلال عام واحد، وتحقيق الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين زيادة بنسبة 530%، قائلًا: "هذا أكبر دليل على أن الدولة تنتهج نهجًا حقيقيًا في دعم الصناعة وزيادة القطاع الصناعي"، مشيرًا إلى أن هذا تحول جذري في خريطة الصناعة المصرية.

الصناعة دعم الصناعة تشجيع الصناعة دعم المنتج المصري محمد البهواشي اكسترا نيوز

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