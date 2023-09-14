الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفائزة بالمركز الأول في بطولة إفريقيا للشطرنج تكشف كواليس فوزها

جوي روماني الفائزة
جوي روماني الفائزة

تحدثت جوي روماني الفائزة بالمركز الأول في بطولة أفريقيا للشطرنج، عن كواليس فوزها بالمسابقة، مؤكدة أنها لم تفكر في النتيجة حتى لا تتعرض للمزيد من الضغوطات.

وقالت روماني في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى: «صممت على تقديم أفضل أداء، أما بالنسبة للنتيجة فهي من عند الله، ومدربي كان يحرص على أن أتأمل حتى يكون مخي بلا فراغ».

الشطرنج يعتمد على الفنيات بنسبة 50% 

وتابعت: «عملت اللي عليّ واجتهدت، الشطرنج يعتمد على الفنيات بنسبة 50% والحالة النفسية بنسبة 50% التي تجعلني أتعامل مع المختلف، وأصعب منتخب واجهته كان الجزائر، ونحن لدينا ريادة في أفريقيا ونحن أفضل فريق، أما الجزائر فهو ينافسنا». 

وأكدت، أن لاعب الشطرنج يحتاج إلى الموهبة وبذل الجهد من أجل تطوير نفسه، فالموهبة لن تنفع بمفردها، كما يجب أن يطور اللاعب نفسه وألا يثبت عند مستوى، بحيث يجعل تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة.

 

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