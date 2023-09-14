5 مصابين بين عائلتين في الفيوم

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا.

تفاصيل المشاجرة

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت الي مشاجرة وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.