الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق الصالون البرلمانى الأول فى دمياط

الصالون البرلماني
الصالون البرلماني

انطلقت فعاليات الصالون البرلماني الأول في محافظة دمياط لأعضاء برلمان الطلائع والشباب بمركز شباب ميت الخولي، حيث شارك مركز شباب كفرالشناوي "إدارة فارسكور"، تنفيذ الصالون البرلمانى لأعضاء برلمان الشباب والطلائع المقام بمركز شباب ميت الخولي، بحضور مديري إدارة البرلمان والتعليم للمدني وإدارة الزرقا وأعضاء مجلس النواب والكوادر البرلمانية، وأعضاء محاكاة مجلسيّ النواب والشيوخ ولفيف من القيادات الشعبية بالمحافظة.

محاور الصالون البرلماني الأول في دمياط 

جدير بالذكر أن الصالون البرلماني دار حول عدد من المحاور الاستراتيجية، أبرزها: "أهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية في تنمية المجتمع، المبادرات الرئاسية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل نطاق المحافظة، وكذا المشروعات الخدمية والإنشائية داخل دمياط، تفعيل المشاركة الشبابية في الحياة البرلمانية، دور المرأة في النهوض بالمجتمع، الدولة المصرية لها دور واضح وملموس نحو بناء قدرات الشباب وتعزيز الابتكار والإبداع لديهم، من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية، يمكن للشباب تعلم مهارات القيادة، والتواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، مما يمكنهم من تحقيق نجاحات شخصية ومهنية في المستقبل، تعزيز المشاركة الديمقراطية، من خلال تمكين الشباب من المشاركة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات والبرامج، التي تؤثر في حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية الشباب والرياضة في دمياط، حيث قال الشاذلي إنه لأول مرة يتم انطلاق الصالون البرلماني في المحافظة، ليضم أعضاء برلمان الشباب في دمياط، وأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ في دمياط، وعددًا من القيادات في مديرية الشباب والرياضة في المحافظة. 

الصالون البرلماني
الصالون البرلماني
الصالون البرلماني
الصالون البرلماني
الصالون البرلماني
الصالون البرلماني
الصالون البرلماني
الصالون البرلماني
الصالون البرلماني
الصالون البرلماني
الصالون البرلماني برلمان الشباب نموذج محاكاة الشيوخ مجلس النواب مجلس الشيوخ

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