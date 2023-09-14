أراب نيوز: معرض الملك رمسيس فى باريس يستقبل أكثر من 800 ألف زائر

قالت صحيفة أراب نيوز إن معرض "رمسيس العظيم وذهب الفراعنة" في العاصمة الفرنسية "باريس" جذب أكثر من 800 ألف زائر، وتم مد فترة المعرض لتصبح 4 أيام لتلبية الطلب الجماهيري المتزايد على زيارة المعرض.

معرض رمسيس العظيم

وقالت الصحيفة: قال منظمو المعرض إن ما يقرب من 820 ألف شخص زاروا معرض "رمسيس العظيم وذهب الفراعنة"، خلال إقامته التي استمرت 5 أشهر في باريس.

ويحتفل المعرض، الذي تستضيفه القاعة الكبرى دي لا فيليت، بحياة الملك رمسيس الثاني ملك مصر، أقوى فرعون في البلاد الإفريقية، والذي حكم من 1276 إلى 1213 ق.م. ولعب دورًا رئيسيًا في توسيع المملكة- بما في ذلك تأكيد سيطرته على النوبة، حيث بنى معبد أبوسمبل- وإحلال السلام والرخاء لشعبها.

وأبرز ما يميز المعرض، الذي بدأ رحلته البرية في مدينة هيوستن الأمريكية في نوفمبر 2021، هو تابوت رمسيس الثاني، الذي يحتل مكانة رائدة إلى جانب مجموعة من 180 قطعة أثرية قديمة، بما في ذلك المجوهرات الذهبية والفضية الصلبة والتماثيل والتمائم. الأقنعة والتوابيت، والتي لم يغادر الكثير منها مصر من قبل.

ووافقت الحكومة المصرية على نقل التابوت إلى فرنسا بناء على طلب من رئيس متحف هيوستن للعلوم الطبيعية، الذي ينظم المعرض المتنقل، وتمت الموافقة كبادرة شكر للعلماء الفرنسيين الذين ساعدوا في الحفاظ على مومياء رمسيس الثاني عندما عرضت في باريس عام 1976.

وكان من المقرر أن ينتهي الحدث في باريس في 6 سبتمبر، ولكن بسبب ارتفاع الطلب ظل مفتوحًا لمدة أربعة أيام أخرى، وقبل وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس، زار المعرض سان فرانسيسكو في أغسطس من العام الماضي، ومن المقرر الآن أن يسافر إلى سيدني في أستراليا.