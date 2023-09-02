"750 ألف زائر".. معرض رمسيس وذهب الفراعنة يحقق نجاحا جماهيريا في باريس

كشفت الدكتورة جيهان جادو مسئول الاستقبال والمعلومات بوزارة الثقافة الفرنسية، عن تفاصيل معرض رمسيس وذهب الفراعنة يحقق نجاحا جماهيريا في باريس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن معرض رمسيس وذهب الفراعنة يحقق نجاحاً جماهيرياً في باريس.

وأضاف أن المعرض غاية في الأهمية نظراً لإقبال الجماهير في فرنسا علي المعرض، موضحاً أن المعرض استقبل 750 ألف زائر منذ بداية المعرض فى شهر أبريل حتى اليوم، حسب احصائيات وزارة الثقافة الفرنسية.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة الفرنسية أعلنت اليوم أن عدد زوار المعرض سيصل لـ 900 ألف زائر، موضحة أن المعرض يزوره كل جنسيات العالم وخاصة من السياح الأوربيين.

وأكدت أن المعرض يضم أكثر من 180 قطعة أثرية، مشيرة إلى فخامة القطع الفرعونية النادرة التي يجب الشعب الفرنسي رؤيتها وفهم تفاصيلها عن الحضارة المصرية.