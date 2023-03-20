الإثنين 20 مارس 2023
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استشارى كبد: الفراعنة أول من اخترع المضادات الحيوية

الفراعنة أول من اخترع
الفراعنة أول من اخترع المضادات الحيوية

كشف الدكتور محمد منيسي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، خطورة المضادات الحيوية، مؤكدًا أنها كان ضرورية للقضاء على العديد من الأمراض والتي كانت تتسبب في وفاة الناس.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفراعنة هو أول من اكتشف المضادات الحيوية، كما أنهم أول من استخدم الفطر الموجود على العيش وكذلك البنسلين.

خطورة المضادات الحيوية 

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة بسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بدأت تظهر بعض الأعراض الجانبية له، مؤكدًا أن استخدامها لابد أن يكون بمتابعة من الطبيب، لانها قد يتسبب في هبوط مفاجئ، وارتفاع في وظائف الكبد "نادرًا"، كما قد تسبب خلل للمناعة وخلل للكتلة الجثمانية لأنها من الممكن أن تزيد الأورام وخاصة "القولون"، ولذا استخدام المضادات الحيوية ضرورة في بعض الأمراض ويحددها الطبيب. 

المضادات الحيوية الفراعنة خطورة المضادات الحيوية الأعراض الجانبية الإفراط

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